Разработана концепция четвертого сезона сериала «Ведьмак»

Несмотря на то, что съемки третьего сезона только начались, следующий уже распланирован заранее. Об этом сообщил режиссер Стивер Серджик в эфире Brigade Radio.

Фото: Родной город Родной город

По словам режиссера, деталей сюжета четвертого сезона пока нет, но общая концепция и основные идеи уже были разработаны. Серджик также добавил, что будет снимать 1-ю и 2-ю серию 3-го сезона, однако не знает, будет ли работать над следующей частью.

Сериал "Ведьмак" снимается на основе фэнтези-цикла польского автора Анджея Сапковского. Первый сезон транслировался на Netflix в 2019 году.