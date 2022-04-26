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1 час назад

Разработана концепция четвертого сезона сериала «Ведьмак»

Родной городиещё 1

Несмотря на то, что съемки третьего сезона только начались, следующий уже распланирован заранее. Об этом сообщил режиссер Стивер Серджик в эфире Brigade Radio.

Разработана концепция четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Фото: Родной городРодной город

По словам режиссера, деталей сюжета четвертого сезона пока нет, но общая концепция и основные идеи уже были разработаны. Серджик также добавил, что будет снимать 1-ю и 2-ю серию 3-го сезона, однако не знает, будет ли работать над следующей частью.

Сериал "Ведьмак" снимается на основе фэнтези-цикла польского автора Анджея Сапковского. Первый сезон транслировался на Netflix в 2019 году.

В новом сезоне главные герои: ведьмак Геральт, чародейка Йеннифер отправятся в Аретузу, но на пути их поджидают политические козни и темные силы. Алина Подрезова.

Сериалы,Netflix,
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