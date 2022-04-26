Девять мини-сериалов, которые вы точно не смотрели

Сериалы — приятный омут, в который можно погрузиться на несколько недель, а то и месяцев, и с каждым новым сезоном омут этот становится все глубже. Иногда такое плаванье по сезонам может быть приятным, но порой времени на подобное удовольствие уже перестает хватать.

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А вот желание познакомиться с интересной целостной историей, развязку которой можно увидеть до выхода на пенсию, никуда не девается. К тому же многие шоу-долгожители в конечном счете теряют свой шарм, накал, а концовка и вовсе приносит только разочарование (привет тем, кто досмотрел «Сверхъестественное»). Поэтому самое время обратить внимание на мини-сериалы, которые можно осилить за выходные или даже за один вечер.

Видео дня

Не будем брать популярные хиты последних лет по типу «Хода королевы» или «Чернобыля» — о них вы наверняка и так знаете — и сосредоточимся на том, что вы могли пропустить (а не стоило).

«Поколение убийц»

Сериал «Поколение убийц» от HBO, вышедший в 2008 году, рассказывает с необычной стороны о вторжении США в Ирак. Здесь практически нет политических игр, патриотических речей и прочих атрибутов, присущих военным лентам. В центре истории — журналист Rolling Stone, который пишет сюжет про американскую армию, находясь в самой гуще событий. Сериал без лишнего драматизма и нравоучений показывает, как меняются люди на войне и как легко может сломаться их система ценностей. Сериал буквально шокирует своими контрастами, где забавные шутки идут рядом с жесткими сценами убийств мирных жителей. И этот контраст не только в самом повествовании шоу, но и в персонажах — молодых солдатах.

«Поколение убийц» наглядно показывает, что за военными преступлениями не обязательно стоят клинические психопаты. Пожалуй, это один из самых честных и натуралистичных сериалов о войне. Персонажи здесь борются не только с врагом, но и с собственными страхами, эмоциями, нехваткой провизии, болезнями. И все это без пафоса и драматизма, зато с циничным армейским юмором. Ну а псевдодокументальный формат съемки очень роднит зрителя с тем самым журналистом, который через себя пропускает и пытается осмыслить все, что несет в себе война. В «Поколении убийц» нет града спецэффектов, напряженных перестрелок, невероятно важных заданий, зато сериал сохранил свою актуальность и, возможно, сейчас интересен как никогда.

«Трагедия в Уэйко»

«Трагедия в Уэйко» — мини-сериал 2018 года из шести эпизодов, основанный на реальных событиях. В центре сюжета — кровопролитное столкновение, которое произошло в 1993 году между религиозной сектой «Ветвь Давидова» и правительством США. Большая часть сериала, конечно, посвящена не боевым действиям на ранчо «Маунт Кармел», где обосновалась секта, а становлению ее духовного лидера Дэвида Кореша, возомнившего себя пророком и предвещавшего конец света, и непосредственному созданию тоталитарной общины с крайне деструктивными намерениями и взглядами на окружающий мир. Сериал довольно наглядно показывает природу религиозных сект, процесс подавления воли, поклонение харизматичному лидеру и параноидальный фанатизм. При этом сериал не щадит и другую сторону конфликта — военные ведомства США, организовавшие настоящий штурм ранчо с применением артиллерии, танков и газа.

Да, сериал можно критиковать за небольшую предвзятость к одной из сторон, но это не делает «Трагедию в Уэйко» менее интересной. Добавьте к этому сочные декорации американского Юга, отличный саундтрек и ярких персонажей, в первую очередь самого Кореша, а также, казалось бы, безумную, но все же правдивую историю про битву между армией и религиозными фанатиками, которая, к слову, продолжалась 51 день, — и получится отличный сериал на вечер.

«Столик в углу»

Как далеко вы готовы зайти ради исполнения своей мечты? Именно такой вопрос ставит перед зрителем мини-сериал 2011 года «Столик в углу». Типичная тихая американская закусочная, которую мы видели в кинематографе уже тысячу раз, и загадочный пожилой мужчина в костюме с записной книжкой за одним из столиков. Он может исполнить любое ваше желание, но взамен потребует выполнить задание, которое, скорее всего, противоречит вашим нормам морали. Мужчина не настаивает, ведь вы всегда можете отказаться от сделки, но соблазн получить желаемое так велик, что даже праведники порой готовы взять грех на душу.

«Столик в углу» полностью строится на диалогах. Зритель не увидит, что и как сделали клиенты таинственного мужчины за пределами закусочной. Однако мужчина, будто психотерапевт, просит клиентов в точности рассказывать о том, как продвигается выполнение их задачи и какие эмоции они испытывают из-за этого. И этот анализ иногда приводит к любопытным сценам, которые наглядно показывают, как слеп бывает человек в собственных желаниях. Украшением шоу стал Ксандер Беркли, тот самый Красный Джон из «Менталиста», — именно он исполнил роль мужчины, исполняющего желания. Кстати, в 2017 году итальянцы сняли фильм «Место встречи», основанный на сериале «Столик в углу», получилось не менее любопытно.

«Однажды ночью»

Детективы — один из самых востребованных жанров на ТВ, ведь что может быть интереснее для зрителя, чем вместе с героем распутывать сложное и таинственное дело, гадая, кто же все-таки убийца? Однако большинство таких шоу не могут остановиться не то что на нескольких эпизодах, а даже на нескольких сезонах. «Однажды ночью» от HBO состоит из всего восьми серий по часу и является далеко не самым типичным детективом.

Завязка вполне обычная. Молодой пакистанский студент после веселой ночки с незнакомой девушкой просыпается и обнаруживает в постели труп спутницы с множественными ножевыми ранениями. Герой ничего не помнит, а на его вину в случившемся указывает сразу ряд улик. Словом, полиция быстро находит «преступника», и другие подозреваемые ей становятся неинтересны. За героя вступается неудачливый адвокат, который в 95% случаев советует клиентам «сознаться и пойти на сделку». Естественно, по закону жанра дальше выясняется множество любопытных таинственных подробностей, да и альтернативные подозреваемые тут как тут.

Казалось бы, перед нами обычный детектив, где за убийством должна стоять серьезная сила (возможно, даже с политическим подтекстом), а незадачливый адвокат сам распутает дело и всех спасет. Однако в этот момент «Однажды ночью» сворачивает с протоптанного маршрута и идет своей дорогой. Да, детективное расследование действительно будет, но в центре истории остается главный герой, попавший в молох судебной системы. Недоверие близких, обвинения, травля, тюрьма, отчаянные попытки выжить — сериал покажет трансформацию персонажа, для которого не так важно, кто же на самом деле убил ту девушку, если его собственная жизнь уже безвозвратно сломана.

«Музыкальный блог Доктора Ужасного»

Самый короткий мини-сериал в нашей подборке. «Музыкальный блог Доктора Ужасного» состоит из трех актов, каждый из которых длится по 15 минут. Искрометная, трогательная и немного печальная комедия, высмеивающая супергероев. В центре сюжета — неуверенный и очень стеснительный злодей-неудачник Доктор Ужасный (в исполнении Нила Патрика Харриса), который мечется между желаниями захватить весь мир и сойтись с девушкой из прачечной (Фелиция Дэй). Выполнить обе задачи мешает местный супергерой Человек-молот (Натан Филлион).

Мало того что это актерское три само по себе отлично смотрится, так они еще и поют — ведь музыкальные эпизоды занимают чуть ли не половину хронометража. Яркие образы, драматичная история любви и много шуток делают «Музыкальный блог Доктора Ужасного» мини-сериалом, который хочется советовать другим и время от времени пересматривать самому. Тот факт, что все шоу было снято за три копейки и выглядит крайне примитивно, как ни странно, только добавляет ему шарма.

«Записки юного врача»

Британский мини-сериал, созданный по мотивам рассказов Михаила Булгакова, повествует о буднях врача в сельской глубинке России в начале XX века. Многие истории и персонажи, которые были в оригинале, сами по себе довольно необычны и порой комичны, а уж их экранизация превратилась в настоящий карнавал абсурда и легкого безумия. Дэниел Рэдклифф в качестве главного героя добавил этому полотну еще больше красок.

При этом «Записки юного врача» нельзя назвать «клюквой» — создатели не паразитируют на откровенно заезженных стереотипах. Декорации в виде забытой богом деревни, где всегда снег и темно, получились очень «вкусными» и колоритными. Да, иногда сериал уходит в крайности в виде абсолютного треша под «Калинку-малинку», но это не воспринимается как высмеивание — скорее как беззлобное утрирование, которое в итоге справляется со своей задачей и действительно вызывает улыбку у зрителя. Естественно, интереснее всего смотреть за Дэниелом Рэдклиффом (хотя после фильма «Человек — швейцарский нож» эта роль уже не кажется самой яркой в его карьере), но не менее любопытными получились и второстепенные персонажи в лице местных жителей.

«Чудотворцы»

И снова Дэниел Рэдклифф, которому теперь компанию составил Стив Бушеми. «Чудотворцы» — абсурдный комедийный мини-сериал, у которого, впрочем, уже три сезона. Каждый из них никак не связан с предыдущим и имеет свой сюжет, неизменным остается только актерский состав. В каждом сезоне не больше десяти коротких получасовых серий, да еще и в озвучке от студии «Кураж-Бамбей».

В первом сезоне в центре сюжета оказывается та самая небесная канцелярия под руководством ленивого неудачника, который устал от своей игрушки и теперь планирует «прикрыть лавочку» и заняться чем-нибудь другим, ведь мир все равно разваливается. Спасти Землю решают двое ангелов, которые хотят переубедить Бога. «Чудотворцы» настолько преисполнились в своей абсурдности, что комедия вышла абсолютно естественной — она вообще не отталкивает и не наскучивает.

Если божественная тема вам кажется уже избитой, то можно сразу перемотать на третий сезон про Дикий Запад, где Стив Бушеми примерил роль заядлого бандита, а Рэдклифф стал священником. Это пародия на вестерн, которая при этом в большей степени высмеивает современность (досталось даже хипстерам, которые умудрились появиться и на Диком Западе). Забавный, легкий сериал, который можно «проглотить» за вечер и даже не заметить.

«Зачистка»

«Зачистка» — комедийный английский мини-сериал из шести эпизодов, вышедший в 2021 году. Главный герой Пол работает уборщиком, вот только зона его ответственности довольно специфична: он занимается очисткой мест преступления. Каждый эпизод — новое дело, не связанное с предыдущим. Пол не будет играть в детектива (ну разве что разок), ловить преступников и находить улики, вместо этого он элегантно уберет кровавые подтеки с занавесок, не повредив ткань. А главное — сделает это быстро, чтобы успеть вечером в бар. В общем, английский юмор во всей красе и действительно в больших объемах.

После долгих лет такой работы Пол уже прошел профессиональную деформацию и воспринимает смерть и мертвых людей несколько иначе. В шоу он становится лакмусовой бумажкой для других персонажей, которые впервые сталкиваются со смертью, и тем отчетливее показывает, как по-разному люди переживают и справляются с потрясением. К счастью, читать мораль и проповеди авторы шоу зрителям не собираются, но в хронометраж 30-минутных серий они все-таки ловко смогли просунуть нотку серьезности между абсурдными сценами и гэгами.

«Светлячок»

«Светлячок» 2002 года, в отличие от других шоу в нашей подборке, не планировался как мини-сериал. Он вполне мог бы жить несколько сезонов и стать одним из самых популярных научно-фантастических шоу на ТВ, но продюсеры распорядились иначе. Возможно, так даже лучше, ведь «Светлячок» приобрел культовый статус благодаря одному яркому и дерзкому сезону (из 14 эпизодов), который при этом так полюбился зрителям.

«Светлячок» стал смесью «Звездного пути», геополитических баталий «Звездных войн», атмосферы вестернов и огромного количества юмора. Последнее — во многом заслуга Натана Филлиона, который сам по себе умудряется выглядеть одновременно комично и круто буквально в каждой сцене, а уж если он откроет рот…