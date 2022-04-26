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1 час назад

Козловский и Асмус сыграли пару в сериале "Люся"

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал первые фото со съемок сериала об умной колонке «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях.

Козловский и Асмус сыграли пару в сериале "Люся"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автором сценария и креативным продюсером нового проекта стал Петр Внуков («Звоните ДиКаприо», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Сладкая жизнь»), режиссером — Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Зоология» и др.)

Козловский играет программиста Сеню, который старается быть хорошим отцом и мужем, но теряет понимание в семье, а Асмус — его новую соблазнительную знакомую Нину. «Мой герой Сеня, программист и изобретатель, перестав находить тепло и понимание в близких ему людях, неожиданно обрел их в искусственном интеллекте. Он изобрел умную колонку, вложил в основу ее алгоритмов человеческие реакции, дал ей человеческое имя «Люся» и заполнил ею большую часть своей жизни. Он думает, что в процессе испытаний изменил искусственный разум, превратив его в живое существо. И не сразу понимает, что главный объект эксперимента – он сам и те пределы дозволенного, за которые он готов шагнуть», — делится впечатлениями от съемок Козловский.

Под влиянием колонки герой меняет социальный статус и окружение, однако вдруг замечает, что потерял что-то важное.

Помимо Данилы Козловского и Кристины Асмус в сериале снимались Дарья Савельева, Иван Макаревич, Максим Виторган, Григорий Верник, Ян Цапник, Анна Слю и другие.

Премьера сериала из восьми эпизодов состоится уже летом 2022 года.

Сериалы,Зоология,Сладкая жизнь,Люси,Класс коррекции,Петр Внуков,Анна Слю,Дарья Савельева,Григорий Верник,Ян Цапник,Кристина Асмус,Иван Макаревич,Максим Виторган,Данила Козловский,
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