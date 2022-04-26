Козловский и Асмус сыграли пару в сериале "Люся"

Козловский играет программиста Сеню, который старается быть хорошим отцом и мужем, но теряет понимание в семье, а Асмус — его новую соблазнительную знакомую Нину. «Мой герой Сеня, программист и изобретатель, перестав находить тепло и понимание в близких ему людях, неожиданно обрел их в искусственном интеллекте. Он изобрел умную колонку, вложил в основу ее алгоритмов человеческие реакции, дал ей человеческое имя «Люся» и заполнил ею большую часть своей жизни. Он думает, что в процессе испытаний изменил искусственный разум, превратив его в живое существо. И не сразу понимает, что главный объект эксперимента – он сам и те пределы дозволенного, за которые он готов шагнуть», — делится впечатлениями от съемок Козловский.