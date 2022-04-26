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1 час назад

Мерзликин сыграл главную роль в сериале об актерах в тюрьме

Газета.Ru

На YouTube вышел трейлер нового сериала НТВ "Абсурд" про тюрьму, где заключенных заменили актерами перед проверкой.

Мерзликин сыграл главную роль в сериале об актерах в тюрьме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету, в отдаленную российскую тюрьму едет проверка, чтобы оценить как состояние здания, так и условия пребывания осужденных.

Генерал Хоботов из Москвы предлагает всех заключенных на время проверки отправить под конвоем объезжать Россию на поезде, а вместо них в тюрьму поместить актеров. Однако на зоне случайно забывают трех зеков, в числе которых вор в законе по кличке Валет (Андрей Мерзликин), и дальше все идет не по плану.

В главных ролях также снялись заслуженный артист России Алексей Маклаков, актеры театра и кино Юрий Чурсин, Иван Мамонов, Александр Удальцов, Виктория Полторак и Анна Старшенбаум.

Режиссером "Абсурда" стал Артем Насыбулин, производством проекта занималась компания WeiT Media. Восьмисерийный сериал "Абсурд" будет доступен зрителям онлайн-кинотеатра Premier с 12 мая 2022 года.

Сериалы,Виктория Полторак,Иван Мамонов,Артем Насыбулин,Анна Старшенбаум,Юрий Чурсин,Алексей Маклаков,Александр Удальцов,Андрей Мерзликин,
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