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1 час назад

Названа дата выхода нового сериала "Ирма Веп" с Алисией Викандер

Мира Маркина

Издание Deadline сообщило, что стала известна дата выхода сериала "Ирма Веп". О премьере сообщили в компании HBO, которая и занимается выпуском сериала.

Названа дата выхода сериала "Ирма Веп" с Алисией Викандер
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Релиз назначен на 6 июня, сериал выйдет на телевидении и на площадке стримингового сервиса HBO Max. Прежде, чем работа станет доступна массовому зрителю, сериал будет показан в рамках официального отбора Каннского фестиваля.

Сюжет сериала повествует о французской актрисе Ирме Веп, которая в определенный момент потеряла границы между "киношным" и реальным мирами. Главную роль в картине сыграла Алисия Викандер, а в качестве режиссера выступил Оливье Ассайс.

Ранее мы сообщали, что компания Warner Bros. намерена вернуться в Россию.

Сериалы,Алисия Викандер,
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