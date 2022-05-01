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2 часа назад

10 лучших турецких сериалов: видео

Мира Маркина

Турецкие сериалы пользуются большой популярностью в мире и особенно в России. Те, кто начинают их смотреть, затягиваются и не могут остановиться. Тревел-блогер под ником, живущая в Стамбуле, составила рейтинг 10 самых лучших сериалов, снятых в Турции. Видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте @miladyfairy.

Первое место в подборке блогера занял сериал "Великолепный век" в жанре исторической драмы. Шоу начали снимать еще в 2011 году. Последняя серия вышла в 2014 году. Всего у сериала четыре сезона. Согласно рейтингам компании Google, "Великолепный век" понравился 92 процентам пользователей.

На втором месте — "Великолепный век: Империя Кёсем" (рейтинг — 91 процент) с двумя сезонами и 60 сериями. На третьем месте — телевизионная драма "Королек — птичка певчая", частично основанная на одноименном романе Решата Нури Гюнтекина. У сериала всего один сезон, состоящий из 30 серий.

Смотрите видео, чтобы узнать про другие турецкий сериалы, которые стоит посмотреть.

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