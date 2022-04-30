Топ-6 российских сериалов от актрисы Ксении Сурковой

Актриса Ксения Суркова назвала топ-6 сериалов для просмотра.

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Я не считаю себя знатоком российских сериалов, потому что смотрю далеко не все в силу занятости. Стараюсь абстрагироваться от того, что я актриса, и смотреть сериалы как обычный зритель. Если сюжет захватывает меня, я смотрю, не отрываясь, и не обращаю внимание на нюансы. В противном случае придираюсь ко всему, начиная от игры актеров, заканчивая работой режиссера и оператора.

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«Хрустальный» (2021)

Сериал «Хрустальный» я посмотрела около года назад. С его режиссером, Душаном Глигоровым, мы однажды работали вместе. Мне было интересно посмотреть, насколько Душан продвинулся в своем профессионализме.

Я считаю, что это очень достойный сериал. Мне понравилось, что он не оторван от нас и наших дней, я верю, что эта история действительно могла произойти в России.

В сериале поднята непростая и неоднозначная тема. Это не просто история про маньяка, здесь все гораздо сложнее. Она про маленький вымышленный город, где все друг друга знают, где каждый болен по-своему.

Хочется отметить прекрасную работу Антона Васильева. Во время просмотра сериала я, как актриса, задумалась: «Какого было Антону влезать в шкуру своего героя?». Я прочитала, что Антон отказался от съемок во втором сезоне, и я его прекрасно понимаю. Такие роли оставляют в тебе зазубрины.

«Пингвины моей мамы» (2021)

«Пингвины моей мамы» — достаточно стремительный сериал, который вы наверняка посмотрите за один вечер. Сначала может показаться, что это история про подростка, который переживает свой возраст, бунтует против родителей, да и всего мира в целом. Однако потом вы понимаете, что на этом история не заканчивается. Оказывается, что у взрослых тоже есть свои проблемы и, как говорит один из главных героев: «Мне раньше казалось, что родители всемогущи, а они тоже ошибаются и у них не все получается».

Это сериал про одиночество, про наши страхи, про умение вовремя сказать «Извини» и «Я люблю тебя», про признание своих ошибок.

«Душегубы» (2019)

Я начала смотреть «Душегубов», потому что там снялся мой однокурсник Сергей Марин. Кстати, мне интересно, почему Сережу еще никто не назвал секс-символом? На мой взгляд, он это заслужил.

Несмотря на небольшие недостатки, сериал достаточно хороший, примерно с пятой серии захватывает зрителя целиком. Я бы назвала его по-советски хорошим детективом.

Сериал основан на реальных событиях, и он не только про витебского душителя. Если обратить внимание на название, то существительное в нем стоит во множественном числе. Не буду спойлерить, увидите все сами.

Отмечу, что сценаристы смогли обмануть даже мой придирчивый мозг. Поначалу я думала, что все поняла, а оказалось, что нет.

Еще очень замечательно, что в сериале много прекрасных актеров, особенно в эпизодических ролях. Есть прекраснейшие, тонкие лица, и это очень круто. Кстати, там есть и гонка на «жигулях»

«Идентификация» (2022)

«Идентификация» вышла недавно. Я была на премьере этого сериала и сейчас его смотрю. Знаю про него давно, съемки начались еще года два назад.

Это сериал с режиссерским почерком, с очень хорошей операторской работой и крутыми саундтреками. Я всегда обращаю внимание на музыкальное оформление — и здесь оно просто наикрутейшее.

Можно увидеть Петю Федорова в очень интересном амплуа. Есть ощущение, что именно такие роли надо играть Пете, смотришь на него и думаешь: «А тебе идет!».

Мне кажется, что темы, которые затронуты в сериале, вовсе не избиты, сложно еще назвать картины с такими же сюжетными линиями.

Стильный, качественный сериал. Тем, кто любит что-то необычное, художественное, он точно понравится.

Кинематограф — это искусство, язык и в этом сериале он присутствует. Я там даже немножко снималась, в одном эпизоде, но такое ощущение, что меня вырезали. В сериале прекрасные актерские работы. Насколько я знаю, Владлена сама делала кастинг и выбирала актеров. У нее это прекрасно получилось.

«Вне себя» (2021)

Достойный проект, не могу сказать, что от и до, но достойный. Мне кажется, Лена Лядова там «тащит» всех мужиков.

Сериал о том, как зайти в дебри самого себя и не найти оттуда выхода. Чем глубже сериал, тем он более непредсказуем. Самое интересное, что в этом сериале сплетается и развлекательная часть, но тебя развлекают как-то умно и тонко, за это и стоит посмотреть сериал, за непредсказуемость его сюжета.

«Домашний арест» (2018)

Вы наверняка о нем слышали. Это сериал с хорошей сатирой, прекрасными персонажами. И мне кажется, что он не про политику, а про нас всех. Прекрасны первые титры и песня Семена Слепакова «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым», это главная тема.