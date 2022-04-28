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3 часа назад

Режиссер "Чернобыля" снимет сериал по "Дюне"

Газета.Ruиещё 1

Режиссер "Чернобыля" Йохан Ренк снимет первые два эпизода нового сериала "Дюна: Сестричество" совместного производства HBO Max и студии Legendary. Проект станет приквелом к "Дюне" Дени Вильнева, сообщает Deadline.

Режиссер "Чернобыля" снимет сериал по "Дюне"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Действие сериала происходит за 10 000 лет до прибытия Пола Атрейдеса на пустынную планету Арракис, известную как Дюна. Сюжет расскажет о сестрах Харконнен, которые в борьбе за будущее человечества основывают влиятельный женский религиозный орден Бене Гессерит.

Изначально режиссером пилотного эпизода должен был стать Дени Вильнев, однако позднее продюсеры сделали выбор в пользу Ренка, работавшего над эпизодами таких известных сериалов, как "Во все тяжкие", "Викинг", "Родословная" и "Ходячие мертвецы". При этом Вильнев останется в проекте в качестве продюсера наряду с Брайаном Гербертом - писателем и сыном автора фантастической саги "Дюна" Френка Герберта. Сценарий к сериалу напишет Дайана Адэму-Джон.

Ранее стало известно, что Флоренс Пью сыграет одного из персонажей во второй части фильма "Дюна" Дени Вильнева.

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