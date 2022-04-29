Цифра дня: сколько стоила одна серия «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix потратил 30 миллионов долларов на производство каждой серии четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Во сколько обошлись съемки новой части проекта, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела" Кадр из сериала "Очень странные дела"

Платформа вложила в съемки одной серии сериала братьев Даффер в два раза больше, чем авторы «Игры престолов» от HBO — примерный бюджет четвертого сезона может составить 270 миллионов долларов.

Отметим, в первом сезоне проекта каждая серия стоила 6 миллионов долларов, а ко второму сезону Netflix увеличил бюджет до 8 миллионов за эпизод.

Новая часть одного из самых популярных сериалов стримингового сервиса (проект привлек рекордную аудиторию зрителей на Netflix) будет разделена на две части, которые выйдут 27 мая и 1 июля, а пятый сезон станет финальным для проекта.

Кадр из сериала "Очень странные дела"