Топ-8 захватывающих сериалов мая

Последний весенний месяц богат на сериальные новинки. Довольны будут все: и любители зарубежного фэнтези, и ценили отечественного рынка. В нашем топе рассказываем о грядущих премьерах.

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«Лестница»

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5 мая стартует сериал об успешном писателе Майкле Питерсоне, обвиненного в убийстве собственной супруги Кэтлин. Женщину нашли мертвой при странных обстоятельствах на лестнице своего жилища. Инцидент произошел в 2001 году, а судебное разбирательство растянулось аж на 16 лет. Отдельного внимания заслуживает актерский состав сериала: Колин Фёрт («Гордость и предубеждение», «Дневник Бриджит Джонс»), Софи Тёрнер («Игра Престолов», «Люди-Х: Тёмный Феникс»), Тони Коллетт («Шестое чувство», «Эмма») и другие.

«Кларк»

В тот же день, что и «Лестница», стартует созданный для Netflix шведский мини-сериал об известном преступнике Кларк Олофссоне, прозванным «суперзнаменитым гангстером». Этот персонаж действительно заслуживает вашего внимания. Посудите сами: сумел сбежать из нескольких тюрем, грабил по всей Европе и породил понятие «стокгольмский синдром». Сериал снят по мотивам автобиография Олофссона, а главного героя на малых экранах воплотил звезда последней ленты «Оно» Билл Скарсгард.

«Кэнди»

9 мая стартует еще один автобиографичный сериал, снятый в лучших традициях криминального детектива. В центре сюжета — прекрасная домохозяйка Кэнди Монтгомери, привыкшая делать все в своей жизни идеально. Как это часто бывает с такими женщинами, у героини отличный муж, прелестные дети и уютный дом. Привычный мир Кэнди рушится после романа с чужим мужем, подведшего Монтгомери к опасной черте.

«Разговоры с друзьями»

Экранизация произведения известной шотландской писательницы Салли Руни повествует о студентках-поэтессах Фрэнсис и Бобби, которые завязывают отношения с журналисткой Мелиссой. Последняя помогает новым приятельницам достичь славы. И как это часто бывает, добро оборачивается против Мелиссы, когда Фрэнсис вступает в запретную связь с мужем благодетельницы. Премьера состоится 15 мая.

«Линкольн для адвоката»

В 2011 году в кино вышла экранизация одноименного романа с Мэтью МакКонахи в главной роли. Спустя 11 лет состоится премьера сериала с прежним названием, но другими актерами. Претерпел изменение и сюжет. Сейчас в «Линкольне для адвоката» покажут несколько захватывающих историй. Главный герой Микки Холлер блестящий юрист, но оставшись не у дел, персонажу предстоит как можно скорее восстановить репутацию и вернуться в игру. Премьеру смотрите 13 мая на Netflix.

«Оби-Ван Кеноби»

Хорошая новость для поклонников вселенной «Звездные войны» — уже 27 числа стартует сериал про одного из самых известных героев космической саги. Очередной боевик повествует о занимательных приключениях Кеноби, которые происходят спустя 10 лет после трагического финала ленты фильма «Звёздные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов». Учитывая успех «Мандалорца» есть все шансы, что и сериал «Оби-Ван Кеноби» не разочарует верных фанатов киноэпопеи.

«Абсурд»

Отечественным режиссерам тоже есть, чем порадовать зрителей в грядущем месяце. Так, 12 мая состоится премьера комедийного сериала об одной тюрьме из провинциального городка, которую вот-вот должна посетить комиссия ЮНЕСКО и Евросоюза. Цель делегации — проверить состояние исправительного учреждения и оценить настроение местных узников.

Как это часто бывает, столичный генерал Хоботов готов на все, чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями. Ради этого герой в исполнении Анатолия Голуба даже приглашает в тюрьму актеров, которые должны изображать довольных жизнью арестантов, пока настоящие заключенные путешествуют по стране на поезде. Вот только все планы генералу спутали случайно оставшиеся в тюрьме трое зеков: авторитет Валет (Андрей Мерзликин), альфонс Алик (Юрий Чурсин, который еще недавно блистал в «Этерне») и экстремист Дэн (Сергей Ходьков).

«Змей в Эссексе»