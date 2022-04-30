Какие сериалы смотреть в мае 2022 года

Возвращение "Очень странных дел", долгожданный сольник Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором, драма о вспышке ВИЧ в Советском Союзе. "Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.

Фото: Кадры из сериалов «Очень странные дела» (2022) и «Оби-Ван Кеноби» (2022) Netflix/Lucasfilm Ltd. Кадры из сериалов «Очень странные дела» (2022) и «Оби-Ван Кеноби» (2022) Netflix/Lucasfilm Ltd.

«Кларк» («Clark») — мини-сериал

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С 5 мая на Netflix

Шведская криминальная драма о преступнике Кларке Улофссоне (Билл Скарсгард), снятая по мотивам его автобиографии. В 1973 году Улофссон и его сообщник шесть дней удерживали заложников в крупном банке Стокгольма. После освобождения потерпевшие не стали давать показания против своих захватчиков, а, напротив, организовали сбор средств для их защиты. Позднее это назвали «стокгольмским синдромом».

«Лестница» («Staircase») — мини-сериал

С 5 мая на HBO Max

Тру-крайм-драма о писателе Майкле Питерсоне, до смерти забившем свою жену Кейтлин. Мужчина сам же вызвал полицию, сообщив, что его супруга якобы упала с «пятнадцати, двадцати, не знаю» ступенек. Расследование и суд над Питерсоном растянулись на 16 лет. Одним из авторов сериала стал режиссер триллера «Дьявол всегда здесь» Антонио Кампос, главные роли исполнили Тони Коллетт и Колин Ферт.

«Очень странные дела» («Stranger Things») — 4 сезон (1 часть)

С 27 мая на Netflix

Продолжение научно-фантастического шоу о группе ребят из провинциального американского городка, которые регулярно сталкиваются с потусторонними монстрами.

«Тегеран» («Tehran») — 2 сезон

С 6 мая на Apple TV+

Продолжение шпионского триллера про спецагентку Моссада, которую направляют в Тегеран с миссией по выведению из строя местной ПВО, что позволит Израилю уничтожить иранский ядерный реактор.

«Дикарки» («The Wilds») — 2 сезон

Второй выпуск сурвайвал-триллера про группу тинейджерок, которые оказываются на необитаемом острове — якобы в результате авиакатастрофы.

«Нулевой пациент» — мини-сериал

Драма о вспышке ВИЧ в детской больнице в Калмыцкой АССР. Главный герой — молодой врач, который подозревает у пациентов вирус иммунодефицита и тайком отправляет пробы в Москву, не сумев убедить местных коллег. В шоу снялись Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Павел Майков и другие.

«Оби-Ван Кеноби» («Obi-Wan Kenobi») — мини-сериал

С 27 мая на Disney+