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42 минуты назад

Netflix снимет сиквел "Шоу 70-х" со звездами оригинального сериала

Газета.Ru

Оригинальный актерский состав ситкома "Шоу 70-х" вернется к своим ролям в сиквеле "Шоу 90-х", который снимает Netflix. Как сообщает Deadline, в продолжении снимутся Мила Кунис, Эштон Катчер, Тофер Грейс, Лора Препон и Уилмер Вальдеррам.

Netflix снимет сиквел "Шоу 70-х" со звездами оригинального сериала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнитель роли Стивена Хайда Дэнни Мастерсон отказался от участия в съемках. Сериал "Шоу 70-х" посвящен жизни нескольких 17-летних подростков, живущих в Поинт-Плейсе в конце 1970-х годов. Действие сиквела перенесется в 1995 год. По сюжету Лея Форман (Кэлли Хаверда), дочь Эрика (Грейс) и Донна (Препон) навещают своих пожилых родственников и встречают новое поколением детей в Поинт-Плейсе.

Оригинальный сериал выходил на канале FOX с 1998 по 2006 год. У шоу также был недолговечный сиквел "Шоу 80-х", который транслировался с января по май 2002 года.

Сериалы,Дэнни Мастерсон,Лора Препон,Эштон Катчер,Мила Кунис,Netflix,
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