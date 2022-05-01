Netflix снимет сиквел "Шоу 70-х" со звездами оригинального сериала

Оригинальный актерский состав ситкома "Шоу 70-х" вернется к своим ролям в сиквеле "Шоу 90-х", который снимает Netflix. Как сообщает Deadline, в продолжении снимутся Мила Кунис, Эштон Катчер, Тофер Грейс, Лора Препон и Уилмер Вальдеррам.

Исполнитель роли Стивена Хайда Дэнни Мастерсон отказался от участия в съемках. Сериал "Шоу 70-х" посвящен жизни нескольких 17-летних подростков, живущих в Поинт-Плейсе в конце 1970-х годов. Действие сиквела перенесется в 1995 год. По сюжету Лея Форман (Кэлли Хаверда), дочь Эрика (Грейс) и Донна (Препон) навещают своих пожилых родственников и встречают новое поколением детей в Поинт-Плейсе.