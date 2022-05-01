20 лучших сериалов для просмотра в мае

Майские праздники — традиционные предвестники будущего сезона отпусков. К 1 мая «Газета.Ru» собрала 20 сериалов с идеальным весенне-летним настроением. Не важно, как вы проведете свои выходные — с семьей, друзьями, на природе или за работой, эти шоу придутся по душе каждому.

С семьей

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"Говардс-Энд"

Теплая - как майская погода - история о трех британских семьях из разных классовых слоев. Сериал основан на одноименном романе писателя Э. М. Форстера. В центре сюжета - обеспеченная семья Уилкокс, которая знакомится с сестрами-идеалистками Шлегель. Необычные, полные надежд и идеалов девушки меняют климат в семье Уилкокс - и жизни ее членов. Сериал о важности семейных ценностей лишен напускного морализаторства. Вместе с ключевой историей дружбы и любви внутри семейных кланов он рисует захватывающий образ поствикторианской Англии.

Где смотреть: Amediateka

"Манюня"

Действие сериала разворачивается в Армении конца 70-х. Две школьницы-непоседы Манюня и Наринэ становятся подругами и вместе переживают череду ярких, забавных и трогательных приключений. Вокруг величественные горы, зеленые луга и слепящее солнце, а внутри у них — ощущение непрекращающегося праздника, которое бывает только в детстве. "Манюня" — экранизация успешного романа писательницы Наринэ Абгарян. Светлая и веселая история, смягчающая зрительские сердца.

Где смотреть: Okko

"Родители года"

Черная комедия о тяготах родительства, показанная сквозь призму чисто британского юмора. Супруги Пол и Элли воспитывают двоих детей и изо всех сил стараются стать хорошими родителями, давшими своим отпрыскам лучшее. Но, конечно, на пути к этой цели они из раза в раз терпят досадные поражения, сменяя свою милость к наследникам на праведный гнев. Если праздники в кругу близких даются непросто, сериал поможет сгладить самые острые моменты и покажет, как оставаться с родными одним целым в любой ситуации.

Где смотреть: Amediateka

"Патинко"

Трогательная и визуально бесподобная сага о четырех поколениях корейских эмигрантов, которая разворачивается в 30-е годы XX века — времена, когда Корея была японской колонией. Сериал является адаптацией бестселлера Ли Мин Чжин. На протяжении семи серий картина рассказывает о тяготах и победах молодой семьи, выстоявшей перед лицом личных драм, дискриминации общества и классового неравенства. Вдохновляющая и утешающая история о том, как сообща можно преодолеть любые вызовы судьбы.

Где смотреть: Apple TV+

"ИП Пирогова"

Самый вкусный сериал в подборке. Обожающая кулинарию Вера после измены мужа решается на отчаянный шаг: позволяет себе наконец-то выйти за пределы родной кухни и запустить собственный сладкий стартап. Вера строит кондитерскую империю вместе со своими близкими: капризной дочерью, не теряющей оптимизма сестрой и чудаковатым, но любящим отцом. Майские праздники, помимо прочего, - время, когда мы устраиваем настоящий праздник живота. Сериал "ИП Пирогова" - идеальный спутник для семейных застолий.

Где смотреть: Start

На работе

"Хитрости"

Сериал сталкивает лбами героинь разных поколений и взглядов на юмор. Пожилая и признанная юмористка, осознав, что ее заезженный репертуар давно всех утомил, нанимает в помощницы юную сценаристку с более дерзкими интонациями и острым языком. Героиням предстоит стать отличной командой стендаперов, если только они сумеют преодолеть личную неприязнь, что непросто сделать с их вспыльчивыми характерами и необходимостью работать через "не могу". Великая Джинам Смарт и очаровательная Ханна Эйндбиндер создают на экране потрясающий комичный дуэт, по которому мы давно скучали. В середине мая состоится премьера второго сезона, а в его преддверии стоит увидеть, с чего все начиналось.

Где смотреть: Amediateka

"Остановись и гори"

Сериал разворачивается в середине 80-х и прослеживает стремительное развитие компьютерной индустрии, впоследствии изменившей привычный мир. В центре сюжета - история троицы героев-инноваторов, которым суждено стать частью технического прогресса. Свой путь они проходят от Далласа до Кремниевой долины — сердца современных открытий.

Где смотреть: Prime Video

"Разделение"

Крупная и загадочная корпорация Lumon Industries придумала необычный способ повышения рабочей эффективности своих сотрудников. Руководство производит так называемую процедуру "разделения", делящую жизнь людей на профессиональную и личную: на работе они ничего не помнят о своей семье и близких, а домой не забирают рабочие задачи. Главный герой Марк, сперва согласившийся на процедуру, постепенно начинает сомневаться в гуманности подобных методов, замечая, как корпорация шаг за шагом подчиняет себе его жизнь. Сериал Бена Стиллера о тотальном контроле и скуке рабочей рутины будет как никогда актуален для всех, кто майские праздники вынужден провести перед экраном компьютера.

Где смотреть: Apple TV+

"Барри"

Сериал про киллера в депрессии, который всеми силами пытается избавиться от надоевшей ему работы: хоть на праздники, хоть в любой другой день жизни. Главный герой шоу, убегая от преследования после очередного задания, случайно оказывается в актерской студии и мгновенно влюбляется в новый для себя мир. Но поскольку прошлое не готово расстаться с ним так быстро, Барри приходится жить двойной жизнью: днем он начинающий актер, а ночью — совестливый киллер. В конце апреля состоялся старт третьего сезона проекта, который, судя по всему, станет финальным. Шоу идеально балансирует между хрупкой драмой о преступниках и их наказании, а также черной надрывной комедией, в которой самое беспощадное чувство юмора - у судьбы-злодейки.

Где смотреть: Amediateka

"Программисты"

Сотрудница IT-компании Amaya подозревает руководство в убийстве своего бойфренда. Девушка запускает собственное расследование, которое приводит ее к загадочному Фостеру — человеку и гению, бросившему вызов самой природе. Амбициозный и визуально роскошный сериал от автора фильма "Из машины" Алекса Гарленда. Проект совмещает в себе черты детектива, sci-fi и почти шекспировской драмы про немыслимость стоящего перед маленьким человеком грандиозного выбора.

Где смотреть: Hulu

С друзьями

"С большой буквы"

Драмеди, в основе которого - жизнь главного редактора журнала Cosmopolitan Джоан Коулс. По сути, это такой "Секс в большом городе" для зумеров. В центре истории три подруги, работающие в модном нью-йоркском издании Scarlet. Вместе они строят свои карьеры и личную жизнь, оставаясь активными жительницами шумного мегаполиса. "С большой буквы" — легкий, как порыв весеннего ветра, сериал о взрослении, поиске себя и настоящих друзей на больших скоростях современной жизни. Идеальный вариант для просмотра большой компанией.

Где смотреть: "Кинопоиск"

"Атланта"

Комедийно-драматический сериал, придуманный Дональдом Гловером, также исполнившим в проекте главную роль. В центре сюжета - история двоюродных братьев, пробивающихся на вершину рэп-сцены в Атланте. Заветный успех нужен героям не только для того, чтобы удовлетворить личные амбиции, но и чтобы совершить широкий жест — улучшить жизнь своих близких. "Атланта" — музыкальный подарок для всех поклонников жанра, захватывающее приключение музыкантов, проходящий свой путь от ноунеймов до настоящих звезд сцены.

Где смотреть: Amediateka

"257 причин, чтобы жить"

Жизнеутверждающее драмеди о мощи человеческого духа. Главная героиня Женя победила рак, но оказалось, что здоровой она мало кому нужна. Девушка находит в личных вещах желтый дневник, в котором когда-то прописала 256 причин, чтобы жить. Добавив еще один пункт "найти любовь", героиня отправляется навстречу к жизни, достигая своего несмотря ни на что. Сериал стал настоящим хитом, а исполнительница главной роли Полина Максимова за эту работу была признана лучшей сериальной актрисой Европы на фестивале Canneseries.

Где смотреть: Start

"Пищеблок"

Экранизация одноименного романа Алексея Иванова про советских подростков, оказавшихся в самый разгар Олимпиады-80 в мистическом пионерлагере на Волге. Дети довольно быстро замечают, что вокруг них творится какая-то чертовщина, и узнают, что вожатые и некоторые пионеры — вампиры. Проект уловил и перенес на экран сатиру Иванова, увидевшего в вампирах — существ, лишенных свободомыслия, желающих максимально слиться с общим "ничто". Юные герои шоу — романтиками с большой дороги, вызывающие у более старшего поколения в сердце приятную тоску по детству и летнему лагерю.

Где смотреть: "Кинопоиск"

"Рами"

Горько-сладкая история о злоключениях египтянина и комика-неудачника Рами в Нью-Джерси. Герой на себе испытывает трудности принятия двух разных культур и религий. Поиски баланса он превращает в хороший материал для стендапа, высмеивая не только свою горькую судьбу, но и странность окружающего мира.

Где смотреть: Amediateka

На природе / в отпуске

"Внешние отмели"

Внешние отмели — 320-километровая полоса узких песчаных барьерных островов побережья Северной Каролины. Именно там в самый разгар летнего сезона четверо главных героев с помощью найденной карты отправляются на поиски огромной партии золота стоимостью в $400 млн. Абсолютно летний сериал, в котором каждый кадр пропитан солнечными лучами, а в звуке эхом отдается шум прибоя. Несмотря на заявленную атмосферу общей расслабленности, проект не испытывает недостатка в экшне: здесь есть и погони на катерах, и столкновения с опасным миром преступности, в который лихо окунаются главные герои.

Где смотреть: Netflix

"Акапулько"

Испано-американский комедийный сериал рассказывает историю молодого парня Максимо, чьи мечты наконец исполняются — в 1984 году он устраивается официантом в один из лучших отелей Акапулько. Вскоре он понимает, что выбранное дело его жизни гораздо сложнее, чем он себе представлял. И чтобы со всем справиться, герой вынужден лавировать между требовательными клиентами, деятельным наставником и непростыми взаимоотношениями в семье.

Где смотреть: Apple TV+

"Вокруг света за 80 дней"

Скучающий джентльмен Филеас Фогг (Дэвид Теннант) соглашается на пари в размере £20 тыс, обещая совершить кругосветное путешествие всего за 80 дней. Хваткий дворецкий Паспарту и взбалмошная журналистка газеты Daily Telegraph Эбигейл Фикс отправляются с ним за компанию. Очаровательная и захватывающая экранизация знаменитого произведения Жюля Верна.

Где смотреть: "Кинопоиск"

"В поисках Аляски"

16-летний подросток Майлз Холтер увлекается предсмертными высказываниями известных людей. Следуя последним словам Франсуа Рабле, он в корне меняет свою жизнь: съезжает от родителей и отправляется учиться в новую школу. Здесь он находит новых друзей и первую большую любовь, которую зовут Аляска Янг. Но внезапная личная трагедия заставляет юношу многое пересмотреть в своей жизни. "В поисках Аляски" — экранизация одноименного романа Джона Грина. По легкости выбранной тональности и юношеской искренности сериал напоминает классический роман взросления.

Где смотреть: Amediateka

"Два холма"

Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют, а после объединятся в создании нового мира: с экогородками, возобновляемой энергией и возможностями заниматься только любимым делом. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки. Именно таким предстает мир будущего по версии сериала "Два холма". Но не всем героям сериала по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, нарушая покой и уклад идеального женского мира.