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2 часа назад

Культовый дом Encinitas в форме полумесяца из "Мира Дикого запада" выставлен на продажу

Газета.Ru

Дом с четырьмя спальнями, выставленный на продажу за $23,5 млн, является домом технологического инвестора Джеральда (которого играет Томас Кречманн) в сериале HBO "Мир Дикого Запада", пишет The Hollywood reporter.

Культовый дом из "Мира Дикого запада" выставлен на продажу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дом должен появиться на рынке в середине мая. Архитектурное произведение из бетона, стали и стекла расположено у Тихого океана. Двухэтажная резиденция была сдана в эксплуатацию в 2003 году застройщиком Бадом Фишером, который ранее занимался знаменитым Кварталом газовых фонарей в Сан-Диего.

Спроектированный архитектором, трижды включенным в список 100 лучших дизайнеров Architectural Digest, Уоллесом Э. Каннингемом дом площадью 6 329 квадратных футов с четырьмя спальнями, шестью ванными комнатами был построен за три года. Дизайн, изобилующий как угловатыми, так и закругленными элементами, был вдохновлен кривизной луны. Несмотря на то, что дом зажат между двумя большими соседскими домами на оживленной прибрежной улице, он дарит хозяевам максимальную конфиденциальность.

Сериалы,Мир Дикого Запада,
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