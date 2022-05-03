Культовый дом из "Мира Дикого запада" выставлен на продажу

Дом с четырьмя спальнями, выставленный на продажу за $23,5 млн, является домом технологического инвестора Джеральда (которого играет Томас Кречманн) в сериале HBO "Мир Дикого Запада", пишет The Hollywood reporter.
Дом должен появиться на рынке в середине мая. Архитектурное произведение из бетона, стали и стекла расположено у Тихого океана. Двухэтажная резиденция была сдана в эксплуатацию в 2003 году застройщиком Бадом Фишером, который ранее занимался знаменитым Кварталом газовых фонарей в Сан-Диего.
Спроектированный архитектором, трижды включенным в список 100 лучших дизайнеров Architectural Digest, Уоллесом Э. Каннингемом дом площадью 6 329 квадратных футов с четырьмя спальнями, шестью ванными комнатами был построен за три года. Дизайн, изобилующий как угловатыми, так и закругленными элементами, был вдохновлен кривизной луны. Несмотря на то, что дом зажат между двумя большими соседскими домами на оживленной прибрежной улице, он дарит хозяевам максимальную конфиденциальность.