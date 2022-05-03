Культовый дом из "Мира Дикого запада" выставлен на продажу

Дом с четырьмя спальнями, выставленный на продажу за $23,5 млн, является домом технологического инвестора Джеральда (которого играет Томас Кречманн) в сериале HBO "Мир Дикого Запада", пишет The Hollywood reporter.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Дом должен появиться на рынке в середине мая. Архитектурное произведение из бетона, стали и стекла расположено у Тихого океана. Двухэтажная резиденция была сдана в эксплуатацию в 2003 году застройщиком Бадом Фишером, который ранее занимался знаменитым Кварталом газовых фонарей в Сан-Диего.