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1 час назад

Документальный сериал «Нулевые» представят зрителям 12 мая

62info.ru

«Нулевые» станут прямым продолжением «Девяностых», первого исторического сериала Минаева, снятого для Wink и more.tv. Они расскажут о том, как жители России, постепенно приходящей в себя после лихого постперестроечного десятилетия, осваивались в новой экономической реальности. Тогда вместе с котировками на нефть на новую высоту поднимались и стандарты потребления, и многим казалось, что эта сладкая жизнь не закончится никогда. Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Так, в одной из серий авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. В другом эпизоде они рассмотрят появление этапных телевизионных проектов «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд». Еще один стилеобразующий элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. В главе про него создатели опишут взлет группы Centr, совершившей революцию в жанре.

В мае выйдет документальный сериал «Нулевые»
Фото: 62info.ru62info.ru

Как и в «Девяностых», они коснутся московской ночной жизни, в тот момент достигшей апогея свободы. Отдельной темой в сериале станет экономическая эйфория, накрывшая страну с бурным ростом нефтяных котировок. И, конечно, авторы поговорят с героями о развитии Рунета и культовой площадки LiveJournal.

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В сериале воспоминаниями об этом времени поделятся Фёдор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алёна Долецкая, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Александр Раппопорт, Александр Анатольевич, Петр Листерман, Гуф, Cлим, Птаха, Артемий Лебедев и другие важные фигуры нулевых. «Мы праздновали, мы гуляли, мы обмывали все так, как никогда в жизни — то самое зажигалово, без которого невозможно не вспомнить нулевые. Тарантино, Кустурица, Изабель Аджани, Мэрил Стрип и ее дочь, — все они сидят у меня на ужине журнала Vogue. Сейчас в это поверить почти невозможно. Я помню, как все время себя чуть-чуть пыталась ущипнуть и сказать:

“Боже мой, это правда с тобой сейчас происходит”»,

— вспоминает Алена Долецкая, главный редактор Vogue Russia в 1998–2010 годах.

"Нулевые для меня — время абсолютной свободы и беспредела. Беспредела от свободы и возможностей. Все, что ты придумал, может осуществиться и реализоваться. Было ощущение всеобщей победы индустрии", — говорит режиссер, продюсер, ведущий Фёдор Бондарчук.

«Тогда время было другое и Россия была другая. Для многих Россия была тем местом куда стоит приехать, посмотреть. Какой-то такой рай, где все развивается. Аляска или золотой Эльдорадо. Ну вот такое время было, и оно шикарное было, это время. Шикарное»,

— считает ресторатор, основатель холдинга Novikov Group Аркадий Новиков.

Сериалы,Петр Листерман,Гуф,Игорь Шулинский,Аркадий Новиков,Мэрил Стрип,Алексей Чадов,Тина Канделаки,Алена Долецкая,Александр Раппопорт,Сергей Лукьяненко,Артемий Лебедев,Тимур Бекмамбетов,Федор Бондарчук,Светлана Бондарчук,Константин Хабенский,
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