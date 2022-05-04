В мае выйдет документальный сериал «Нулевые»

«Нулевые» станут прямым продолжением «Девяностых», первого исторического сериала Минаева, снятого для Wink и more.tv. Они расскажут о том, как жители России, постепенно приходящей в себя после лихого постперестроечного десятилетия, осваивались в новой экономической реальности. Тогда вместе с котировками на нефть на новую высоту поднимались и стандарты потребления, и многим казалось, что эта сладкая жизнь не закончится никогда. Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Так, в одной из серий авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. В другом эпизоде они рассмотрят появление этапных телевизионных проектов «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд». Еще один стилеобразующий элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. В главе про него создатели опишут взлет группы Centr, совершившей революцию в жанре.