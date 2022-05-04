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2 часа назад

Netflix покажет сериал с Петровым

Мира Маркина

По заказу платформы Netflix киностудия "Водород" снимет сериал с Александром Петровым, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собеседников из крупных продюсерских компаний.

Обсуждения проекта между "Водородом" и сервисом Netflix шли в течение полугода. Как утверждают источники "Коммерсанта", стороны долго не могли утвердить бюджет. У сервиса слишком строгие требования и высокий уровень отчетности, в связи с этим переговоры длились довольно долго.

Название будущего проекта неизвестно, в Netflix сообщили, что до официального релиза никаких комментариев по поводу сериала давать не станут. Известно лишь, что съемки должны начаться уже этой осенью, а Александр Петров сыграет роль режиссера, который ставит спектакль с заключенными в тюрьме.

Продюсерами стали сразу три человека - президент Национальной Медиа Группы (в нее входит компания "Водород") Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук и Михаил Врубель. А режиссерами картины назначены Эдуард Оганесян, снявший сериал "Чики", и Алексей Камынин (фильм "Хандра").

Ранее мы рассказывали, что Джонни Депп потерял сценарий ценой в 22,5 миллиона долларов.

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