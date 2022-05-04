Финальный сезон «Озарка» возглавил рейтинг Netflix

Четвертый сезон криминально-драматического шоу «Озарк» возглавил рейтинг англоязычных сериалов стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Variety.

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Вышедший 25 апреля финальный сезон занял первое место в топе англоязычных проектов. С моменты премьеры по 1 мая пользователи потратили на его просмотр 78,4 миллиона часов.

Отмечается, что на втором месте среди англоязычных сериалов разместился пятый сезон «Продаж с видом на закат» (34,3 миллиона часов), а замкнуло тройку мини-шоу «Анатомия скандала» (30,2 миллиона часов).

Сериал «Озарк» начал выходить в 2017 году. Главные роли в нем исполняют Джейсон Бейтман, Лора Линни, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, София Хьюблиц и Лиза Эмери. Шоу рассказывает о финансовом консультанте Марти Берде, который переезжает из Чикаго в курортный городок Озарк. Связавшись с мексиканским наркокартелем, главный герой ищет способ вернуть боссам мафии крупную сумму денег.