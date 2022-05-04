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1 час назад

Финальный сезон «Озарка» возглавил рейтинг англоязычных сериалов Netflix

Lenta.ru

Четвертый сезон криминально-драматического шоу «Озарк» возглавил рейтинг англоязычных сериалов стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Variety.

Финальный сезон «Озарка» возглавил рейтинг Netflix
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вышедший 25 апреля финальный сезон занял первое место в топе англоязычных проектов. С моменты премьеры по 1 мая пользователи потратили на его просмотр 78,4 миллиона часов.

Отмечается, что на втором месте среди англоязычных сериалов разместился пятый сезон «Продаж с видом на закат» (34,3 миллиона часов), а замкнуло тройку мини-шоу «Анатомия скандала» (30,2 миллиона часов).

Сериал «Озарк» начал выходить в 2017 году. Главные роли в нем исполняют Джейсон Бейтман, Лора Линни, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, София Хьюблиц и Лиза Эмери. Шоу рассказывает о финансовом консультанте Марти Берде, который переезжает из Чикаго в курортный городок Озарк. Связавшись с мексиканским наркокартелем, главный герой ищет способ вернуть боссам мафии крупную сумму денег.

20 апреля сообщалось, что второй сезон сериала «Бриджертоны» установил новый рекорд по просмотрам на Netflix. Новые серии шоу обогнали первый сезон и за месяц собрали более 627 миллионов часов просмотров.

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