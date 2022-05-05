Как Сулейман из «Великолепного века» переживал смерть Хюррем

Как бы фанаты ни ругали Хюррем из «Великолепного века», отрицать любовь бывшей русской рабыни и одного из самых великих султанов Османской империи невозможно. Как же жил Сулейман Кануни после скоропостижной кончины возлюбленной жены?

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Точные причины смерти Хюррем до сих пор неизвестны. Согласно одним источником, всему виной были проблемы с сердцем. В других же можно прочитать, что Хасеки скончалась в результате ангины. Писали историки и про малярию. В «Великолепном веке» создатели показали, что умерла Роксолана от онкологии.

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Что можно утверждать точно, утрата жены сильно сказалась на султане Сулеймане. Многие зрители при просмотре финального сезона любят повторять фразу «имя не ценим, потерявши плачем», потому что в сериале Хюррем чего только не натерпелась от своего мужа: были и любовницы, и ссылки, и несправедливые упреки. Похоронив супругу, Сулейман будто сам умер.

«Раньше были цвета, Гюльфем... Были голоса, были песни. Её волосы отливали золотом, а глаза её были как яркие звезды. Весь мир наполнялся светом. Весьма мир становился, словно одним сердцем и бился в нашей груди. Теперь все цвета исчезли», — говорит Сулейман над могилой своей Хасеки.

Скорбь падишаха была неподдельна и велика. После смерти Хюррем в Топкапы по указу Кануни были введены специальные правила, которым должны были следовать как наложницы, так и калфы с евнухами. Все отныне общались жестами. Причем ни у кого из подданных не возникло мысли протестовать против воли великого султана.

«Отныне в моем дворце запрещено великолепие и праздность. Музыка стихнет, не дозволено будет проведение праздников по каким-либо случаям. Отныне в гареме будет вестись безмолвная жизнь, лишённая серебра, шелков и золота. Те, кто ослушаются моего приказа, понесут самое жестокое наказание», — так звучал высочайший указ в сериале.

Повредился рассудком и ударился в религию_ как султан Сулейман из «Великолепного века» переживал смерть Хюррем

Под конец жизни сериальный Сулейман был просто неузнаваем

Говорят, что в действительно все было точно так же, как это показали создатели «Великолепного века». Якобы больше во дворце не было никаких праздников, а все свободное время Сулейман проводил со своей бывшей возлюбленной Гюльфем. К слову, в сериале эта хатун пыталась убить падишаха, за что была заколота. В реальности судьба ближайшей к Кануни женщины были еще ужаснее.