Актриса рассказала, как ее «убрали» из сериала «И просто так»

«Я, как и все люди, узнала про съемки „И просто так“ из Интернета. Для меня это было настоящим шоком. И я до сих пор не могу понять, неужели это связано с тем, что я не дружу с Сарой Джессикой Паркер? Почему ради продолжения совместной работы мы должны дружить? Это для меня загадка».