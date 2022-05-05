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1 час назад

Актриса рассказала, как ее «убрали» из сериала «И просто так»

Диана Товсепова

4 мая, Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс в культовом сериале «Секс в большом городе» рассказала, почему на самом деле ушла из проекта. Подробности она раскрыла изданию Variety.

Актриса рассказала, как ее «убрали» из сериала «И просто так»
Фото: legion-media,rulegion-media,ru

Оказалось, что она сама от съемок не отказывалась. Шоу-раннеры сериала даже не связывались с ней, чтобы предложить участие в проекте. К своему расстройству, она узнала о съемках и соцсетей:

«Я, как и все люди, узнала про съемки „И просто так“ из Интернета. Для меня это было настоящим шоком. И я до сих пор не могу понять, неужели это связано с тем, что я не дружу с Сарой Джессикой Паркер? Почему ради продолжения совместной работы мы должны дружить? Это для меня загадка».

В СМИ объясняют, что Кэтролл намекает на дружбу между исполнительницами остальных главных ролей — Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис.

Ким считает, что остальные героини остались в проекте благодаря дружбе с Паркер, чье мнение пользуется авторитетом у создателей проекта.

По словам актрисы, ее просто «устранили из шоу» и никаких вариантов сотрудничества не предложили.

При этом, проект был анонсирован уже после того, как Ким прислали вариант сценария для третьего фильма по «Сексу в большом городе». Тогда Кэтролл была подавлена поворотом сюжета и ролью Саманты.

«В третьем фильме „Секс в большом городе“ планировалась интрижка между Самантой Джонс и Брэди — сыном Миранды. Меня это крайне оскорбило. По сюжету он должен был присылать свои личные фотки моей героине. Я отказалась от такого поворота шоу».

Ранее мы писали о том как связан Масляков с шоу «Игра» на ТНТ.

Сериалы,Игра,Секс в большом городе,Ким Кэттролл,Саманта Джонс,Сара Паркер,Синтия Никсон,
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