HBO опубликовал тизер-трейлер приквела "Игры престолов"

Американская телевизионная сеть HBO представила тизер-трейлер сериала "Дом дракона", который является приквелом популярного сериала "Игра престолов".

В небольшом ролике зрителям показали основных персонажей, интриги, сражения и многое другое. Сериал "Дом дракона" основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь".

Его действие происходит за 200 лет до событий "Игры престолов" и рассказывает историю дома Таргариенов. Премьера шоу состоится 21 августа. К