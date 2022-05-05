HBO опубликовал тизер-трейлер приквела "Игры престолов"

Американская телевизионная сеть HBO представила тизер-трейлер сериала "Дом дракона", который является приквелом популярного сериала "Игра престолов".
В небольшом ролике зрителям показали основных персонажей, интриги, сражения и многое другое. Сериал "Дом дракона" основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь".
Его действие происходит за 200 лет до событий "Игры престолов" и рассказывает историю дома Таргариенов. Премьера шоу состоится 21 августа. К
ак отмечают в HBO, музыку к сериалу писал композитор "Игры престолов" и "Мира Дикого запада" Рамин Джавади. Главные роли в сериале сыграли Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д'Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.