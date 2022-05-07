Звезда «Очень странных дел» поделилась ужасами 4 сезона

Американская актриса Сэди Синк, звезда сериала «Очень странные дела», назвала грядущий четвертый сезон самым странным за все время существования шоу. В интервью журналу People артистка также рассказала об ужасающем новом антагонисте.

Фото: «Очень странные дела» «Очень странные дела»

«Это самый странный сезон из всех, что мы делали. Его масштабы просто невероятные», — поделилась Синк. Она подчеркнула, что главный злодей в четвертой части шоу «очень страшный».

Актриса добавила, что в продолжении сериала персонажи «исследуют множество разных тем и собственных сторон».

Часть серий четвертого сезона сериала «Очень странные дела» выйдет на Netflix 28 мая. Ранее стало известно, что каждая новая серия шоу обошлась стриминговому сервису в 30 миллионов долларов.