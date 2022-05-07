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55 минут назад

Звезда «Очень странных дел» поделилась ужасами грядущего сезона

Lenta.ru

Американская актриса Сэди Синк, звезда сериала «Очень странные дела», назвала грядущий четвертый сезон самым странным за все время существования шоу. В интервью журналу People артистка также рассказала об ужасающем новом антагонисте.

Звезда «Очень странных дел» поделилась ужасами 4 сезона
Фото: «Очень странные дела» «Очень странные дела»

«Это самый странный сезон из всех, что мы делали. Его масштабы просто невероятные», — поделилась Синк. Она подчеркнула, что главный злодей в четвертой части шоу «очень страшный».

Актриса добавила, что в продолжении сериала персонажи «исследуют множество разных тем и собственных сторон».

Часть серий четвертого сезона сериала «Очень странные дела» выйдет на Netflix 28 мая. Ранее стало известно, что каждая новая серия шоу обошлась стриминговому сервису в 30 миллионов долларов.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

Сериалы,Бобби Браун,Вайнона Райдер,Netflix,
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