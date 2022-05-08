Рука помощи: сериалы, которые могут заменить поход к психологу

Сеансы у психотерапевта давно перестали быть чем-то постыдным. Люди, стремящиеся разобраться в себе, проработать те или иные проблемы, мечтающие стать лучше, с завидной регулярностью посещают психологов или психотерапевтов. Есть и те, кто ходит к специалистам, чтобы снять ежедневное напряжение и уменьшить тревожность, которая нарастает с каждым днем. Если вы пока не готовы довериться чужому человеку, но разгрузить психику необходимо, предлагаем посмотреть сериалы, которые помогут разобраться в себе и в отношениях с другими людьми.

Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

«Дрянь», 2016 — 2019

Видео дня

Комедийно-драматический сериал Фиби Уоллер-Бридж, которая также сыграла в нём главную роль. В центре сюжета — остроумная, упрямая, сексуально озабоченная и привлекательная молодая женщина по имени Флибэг. Она постоянно попадает в неприятности, пытается изменить мир, но не любит принимать советы и помощь от окружающих её людей. Каждый день Флибэг бросает вызов обществу и пытается разобраться с демонами своего прошлого. Сериал был благосклонно принят критиками и зрителями, завоевал ряд престижных наград. Причём, в сериале разбираются реальные истории и проблемы, представляя живые и знакомые типажи.

«Почему женщины убивают», 2019 — настоящее время

Чецрная комедия, рассказывающая о трёх женщинах из разных десятилетий. Домохозяйка из 60-х, светская львица из 80-х и адвокат из современности. Они живут в разное время, но в одном и том же особняке в Пасадине. Каждая женщина сталкивается с предательством и изменой любимого человека. Измена стала последней каплей и женщины решаются на убийство своих неверных супругов. Ни в коем случае не советуем брать пример с главных героинь, но сериал точно поможет отключиться от повседневных проблем и разобраться в себе.

«Веб-терапия», 2011 — 2015

Ситком, созданный Лизой Кудроу, Доном Русом и Дэном Букатинским. В центре сюжета — эксцентричный терапевт Фиона Уоллис. Она разработала новую методику общения с пациентами. Её суть — минимальное общение. Всего три минуты разговора без лишних слов и грустных воспоминаний. Приём транслируется через веб-камеру в интернете. По мнению Фионы, это должно привлечь инвесторов и распространить новую методику по всему миру. В сериале разбирается множество актуальных проблем, возможно, вы найдёте свою и поймёте, что нужно делать. Если нет, хотя бы посмеетесь от души.

«Острые предметы», 2018

Мини-сериал в жанре психологического триллера, основанный на одноимённом романе Гиллиан Флинн. Сериал оценили по достоинству как критики, так и зрители. Журналистка Камилла Прикер работает в небольшой чикагской газете. Её карьера складывается не слишком удачно, но однажды она получает шанс прославиться на всю страну. Камилла возвращается в свой родной захолустный город в штате Миссури, где орудует жестокий маньяк. Его жертвами становятся маленькие девочки. Камилла хорошо знакома с местными жителями, поэтому выяснить мелочи и тайны будет несложно. Кроме того, что нужно писать репортаж, Камилле придётся общаться со своей матерью, которая стала причиной серьёзных психологических проблем... Этот сериал отлично подойдёт для тех, у кого не складываются отношения с родителями.

«Психиатр по соседству», 2021

Сериал о невероятном случае абьюзивных отношений между психиатром и его пациентом. Главные роли сыграли Уилл Феррелл и Пол Радд. Действие сюжета разворачивается в 80-х годах XX века. После смерти родителей Марти Марковицу перешёл перспективный текстильный бизнес. Но мужчина не имеет навыков лидера, поэтому семейной компанией управлять не получается. Марти постоянно находится в стрессе, не может улаживать конфликты с клиентами и сотрудниками... Тогда младшая сестра Марти, Филлис, предлагает ему обратиться к известному и уважаемому психиатру Айку Хершкопфу. Доктор с радостью берётся за запущенное дело Марти, но им руководит вовсе не желание помочь, а подружиться с пациентом и подобраться к его деньгам.

«Шучу», 2018 — 2020

Действие сюжета разворачивается в Колумбусе, штат Огайо. Главный герой — Джефф Пиччирилло, также известный как Мистер Пикклз. Он ведущий детского развлекательного шоу. Мистера Пикклза любят и взрослые, и дети. Мужчина является иконой детского телевидения и руководит многомиллионной корпорацией. Если на экране мистер Пиклз может разобраться со всем, чем угодно, то в реальной жизни Джефф совершенно беспомощен. В семейной жизни приближается крах, который Джефф никак не может разрешить.

«Большая маленькая ложь», 2017 — 2019