Вышел трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»

Первые сезоны «Мира Дикого Запада» были сосредоточены вокруг одноименного парка развлечений, где андроиды, которые практически неотличимы от людей, могут выполнить любую прихоть посетителей. Администрация заведения постоянно ремонтировала роботов и стирала им память, однако некоторые из них смогли сохранить воспоминания и даже обрести самосознание. С третьего сезона повествование перешло в реальный мир за пределами «Мира Дикого Запада».