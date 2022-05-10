Вышел трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»

Онлайн-кинотеатр HBO Max представил трейлер четвертого сезона научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Ролик был опубликован на YouTube.
Первые сезоны «Мира Дикого Запада» были сосредоточены вокруг одноименного парка развлечений, где андроиды, которые практически неотличимы от людей, могут выполнить любую прихоть посетителей. Администрация заведения постоянно ремонтировала роботов и стирала им память, однако некоторые из них смогли сохранить воспоминания и даже обрести самосознание. С третьего сезона повествование перешло в реальный мир за пределами «Мира Дикого Запада».
Премьера четвертого сезона «Мира Дикого Запада» запланирована на 26 июня. Посмотреть сериал можно в онлайн-кинотеатре HBO Max.