Спилберг взялся за сериал по культовой видеоигре Halo

На Paramount+ вышли семь из девяти эпизодов Halo — эпичного сай-фай долгостроя от Стивена Спилберга по мотивам одноименной серии видеоигр про суперсолдата в зеленом скафандре, противостоящего инопланетным захватчикам. Продюсеры еще до премьеры объявили, что сериал довольно радикально отходит от первоисточника — это как минимум давало надежду на то, что проект избежит классической судьбы экранизаций шутеров. «Лента.ру» рассказывает, оправдались ли эти ожидания.

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2552 год, человечество силами Космического Командования Объединенных Наций (ККОН) ведет затяжную космическую войну с религиозным союзом инопланетных рас, именуемым Ковенантом. На отдаленной планете-колонии Мадригал тем временем давно созрели протестные настроения — восставшие против домината ККОН поселенцы отказались отдавать центру человеческой цивилизации жизненно важные ресурсы по дешевке. Сидящие в полуразвалившемся баре повстанцы спорят о том, как дальше вести переговоры и придется ли сражаться со Спартанцами — суперсолдатами, созданными для самых отчаянных боевых миссий — как вдруг на колонию происходит нападение. Только вот атакуют колонистов не люди, а инопланетные монстры из Ковенанта. Пришельцы на Мадригале появились неспроста — их целью является древний артефакт, спрятанный в горах неподалеку от города колонистов.

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Впрочем, и Спартанцы тут как тут — спецотряд во главе с легендарным командиром Мастером Чифом (Пабло Шрайбер), также известным как Джон-117, высаживается в гущу сражения, без особых проблем разделываясь с монстрами. Раскопанный артефакт неожиданно реагирует на появление Чифа, возвращая ему воспоминания о детстве, искусственно подавленные еще во время подготовки в лагере спартанцев. Ошеломленный наплывом эмоций Чиф бунтует против командования — отказывается убивать пленную Кван Ха (Ерин Ха), юную дочь погибшего при налете на Мадригал лидера повстанцев. Спартанец передает девушку своему бывшему боевому товарищу, ныне пирату Сорену (Боким Вудбайн), после чего все же возвращается в штаб — чтобы разобраться, почему артефакт реагирует только на него, Чифу понадобится помощь всезнающего доктора Холзи (Наташа Макэлхон).

Путь Halo от видеоигры к сериалу оказался тернистым, если не сказать проклятым — многие топовые голливудские кинематографисты от Алекса Гарленда до Питера Джексона заявляли о желании экранизировать шутер еще с начала нулевых, но безуспешно. Запустить производство помог Стивен Спилберг — в 2013 году он вошел в проект как исполнительный продюсер. Релиз сериала был запланирован на 2015-й, однако съемки постоянно откладывались, концепция шоу за это время была несколько раз переработана, съемочная группа меняла как режиссеров, так и шоураннеров, а сам сериал перешел с канала Showtime на Paramount+ — ну и не забудем про пандемию коронавируса, задержавшую выход Halo еще на пару лет. При этом Спилберг, как говорят другие продюсеры, все же проект не забросил, но активно участвовал в работе над ним на всех стадиях.

Так или иначе, сериал разрабатывался почти десятилетие, и если в визуальном плане это едва ли заметно — тут зрителям предлагают дорогостоящий CGI и классический ураганный экшен вкупе с полноценным фан-сервисом, полным отсылок к видеоиграм и романам серии, — то вот персонажей и их сюжетные линии иначе как архаичными и не назвать.

Вот таинственные пришельцы готовят секретный план по ниспровержению человечества на мрачной космической базе. Вот ККОН во всем своем имперском величии «неожиданно» демонстрирует коррумпированность генералов. Вот получившая чересчур большую власть доктор Холзи в десятый или двадцатый раз с легкостью делает выбор между человеческой моралью и амбициями ученого. Вот выжившая в очередной бойне Кван Ха отправляется в шаманский квест по пустыням родной планеты, чтобы найти свое предназначение. А вот наместник ККОН на Мадригале вальяжно пыхает сигарой, планомерно расстреливая пленных повстанцев — напомаженному злодею только красной повязки на рукаве не хватает, чтобы превратиться в классического киношного нациста.

Halo будто бы настолько боится непонимания со стороны зрителей, что как можно более однозначно пытается расставить в сериале акценты: тут у нас явные андердоги, за которых стоит болеть, здесь — меркантильные персонажи, не заслуживающие особого сопереживания, а там — полноценные воплощения зла, агонию которых на поле боя следует встречать с улюлюканьем. Второстепенные сюжеты сериала вышли настолько типовыми, что и вспоминать ближайшие аналогии, кажется, бессмысленно — даже самые кровавые шутеры сегодня шагнули куда дальше в изображении конфликтных, неоднозначных персонажей. Но для сериального Halo главной проблемой все же стали не побочные квесты, а главный персонаж.

Мастер Чиф из видеоигр — эдакий немногословный супергерой-стоик, без устали нашпиговывающий пулями инопланетное мясо и пикирующий на врагов сверху. Такой образ больше подходит для военных агитационных клипов, нежели для более насыщенных рефлексией произведений — и потому сценаристы первым делом решили Чифа радикально очеловечить, сразу обозначив поклонникам, что прямой экранизацией видеоигры их шоу не является, а события его разворачиваются в альтернативном, «серебряном таймлайне». По сюжету, молчаливость и сдержанность главного героя объясняется тем, что спартанцы эмоций не испытывают в принципе — их подавляют вшитые в тело импланты, позволяя не отвлекаться во время важных миссий на страх, злость или уж точно вредное сострадание. Столкнувшись с таинственным артефактом, Мастер Чиф воспроизводит подавленные воспоминания о своем детстве и об эмоциях, которые тогда еще способен был чувствовать. После извлечения импланта Спартанец ожидаемо начинает подвергать сомнению приказы и мотивацию командования, подозревая, что в погоне за созданием идеального солдата оно умудрилось совершить пару-тройку преступлений против человечности.

Взяв за основу сюжета прозревшего во время войны солдата, шоураннеры Halo, казалось бы, попали в десятку — это самый простой и достойный способ ввернуть толику человечности персонажу, знаменитому на весь мир только своими боевыми навыками да зеленым скафандром. Только вот никакой рефлексии по поводу идущей космовойны у получившего способность чувствовать Мастера Чифа не возникает. Его максимум начинает беспокоить безопасность сослуживцев — а вот инопланетяне продолжают эффектно взрываться и разрываться на части.

В 1997 году Пол Верховен снял научно-фантастический боевик «Звездный десант», основанный на крайне милитаристском, во многих вопросах даже фашистском романе времен Холодной войны американца Роберта Хайнлайна. В «Звездном десанте» человеческие войска боролись с инопланетными жуками, существами без привычного сознания, чужеродными и коварными захватчиками, которых уничтожали бравые космодесантники. Лента Верховена поначалу была встречена критиками с непониманием: чего это режиссер антиутопичного «Робокопа» взялся за экранизацию правоконсервативных сказок? На деле же кинематографист вступил с первоисточником в полемику — и через чрезмерную (но для массового кино вполне органичную) мясорубку на экране, и через общую стилистику фильма. Начиная от пропагандистских новостных сводок и заканчивая очень похожим на форму гитлеровских солдат одеянием некоторых персонажей, «Звездный десант» Верховена крайне остроумно критиковал милитаризм и культуру насилия — настолько, что некоторые зрители эту сатиру сочли за чистую монету. Персонажи фильма никак не подвергали свои действия сомнению — зрителям предлагалось совершить эту умственную работу самостоятельно.