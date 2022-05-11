5 сериалов о гениальных сыщиках

Не знаете на каком сериале остановиться? «Рамблер» собрал захватывающие проекты о гениальных сыщиках, которые берутся за расследования самых запутанных преступлений.
Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.
Брутальный британский детектив с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся детективе Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего…
События сериала разворачиваются в наши дни и рассказывают о легендарном сыщике всех времен Шерлоке Холмсе и его верном напарнике докторе Ватсоне, которые помогают Скотланд-Ярду расследовать необъяснимые преступления. Ведь они именно те, кто в силах разрешить проблемы и найти ответы на сложные вопросы.
Еще один взгляд на классику детектива: Шерлок Холмс, страдающий от различных зависимостей, был отправлен в Нью-Йорк на лечение в реабилитационный центр. После он остается в Бруклине как консультант нью-йоркской полиции. В расследованиях ему помогает доктор Джоан Ватсон, нанятая его отцом.
Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений.