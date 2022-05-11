5 сериалов о гениальных сыщиках

Не знаете на каком сериале остановиться? «Рамблер» собрал захватывающие проекты о гениальных сыщиках, которые берутся за расследования самых запутанных преступлений.

Фото: Кадр из сериала "Страйк" Кадр из сериала "Страйк"

«Уайтчепел» или «Современный потрошитель» (2009 – 2013)

Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.

Кадр из сериала "Уайтчепел"

«Лютер» (2010 – 2019)

Брутальный британский детектив с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся детективе Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего…

Кадр из сериала "Лютер"

«Шерлок» (2010 – 2017)

События сериала разворачиваются в наши дни и рассказывают о легендарном сыщике всех времен Шерлоке Холмсе и его верном напарнике докторе Ватсоне, которые помогают Скотланд-Ярду расследовать необъяснимые преступления. Ведь они именно те, кто в силах разрешить проблемы и найти ответы на сложные вопросы.

Кадр из сериала "Шерлок"

«Элементарно» (2012 – 2019)

Еще один взгляд на классику детектива: Шерлок Холмс, страдающий от различных зависимостей, был отправлен в Нью-Йорк на лечение в реабилитационный центр. После он остается в Бруклине как консультант нью-йоркской полиции. В расследованиях ему помогает доктор Джоан Ватсон, нанятая его отцом.

Кадр из сериала "Элементарно"

«Страйк» (2017 – …)