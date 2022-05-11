Самые лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться

Современные режиссеры и сценаристы научились завоевывать внимание публики с помощью сериалов, которые держат в напряжении до самого конца. Используются самые различные уловки, в том числе и неожиданные сюжетные повороты. Из-за этого зрители даже не спят ночами и откладывают свои дела из-за того, что не могут оторваться. В материале “Рамблера” — список лучших сериалов, от которых вы точно не сможете оторваться, поэтому лучше начинайте смотреть их на выходных.

“Тьма” (2017-2020)

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Сериал производства немецкого продакшена стал популярен благодаря тому, что его выкупила платформа Netflix, а уже после этого у проекта появилось большое количество фанатов. Поначалу сюжет напоминает старый триллер: в небольшом городке пропадает маленький ребенок, но потом ответвления сюжета приведут вас в мультивселенную, к путешествиям во времени и очень неожиданным сюжетным поворотам. Сначала вам потребуется две-три серии для того, чтобы окунуться в сюжет, а потом вы уже войдете во вкус и не сможете перестать его смотреть. У сериала есть еще один плюс: он уже завершен, поэтому вам не придется ждать год до выхода следующего сезона.

“Бесстыжие” (2011-2021)

Этот сериал регулярно включают в подборки лучших западные СМИ о кино. Дело в том, что его сюжет довольно прост, но при этом смешивает в себе комедию и обнажает социальные проблемы в США. В центре сюжета сериала — очень бедная многодетная семья, которая живет в неблагополучном районе Чикаго. Каждая серия рассказывает о том, с какими проблемами они сталкиваются, и как находят решение. На протяжении всего сериала также тянется одна важная мысль о том, что какой бы ни была семья, она всегда поможет и поддержит в трудных ситуациях.

“Шерлок” (2010-2017)

Один из легендарных британских сериалов, который ежегодно зрители ждали и смотрели на новогодних каникулах. Сезон выходил раз в год в новогодние каникулы и постоянно радовал зрителей качественной картинкой, новыми сюжетными поворотами и новым прочтением рассказов о великом сыщике. Сценаристы BBC решили сделать историю о том, каким бы был современный Шерлок Холмс, и его роль сыграл Бенедикт Камбербэтч, который идеально вжился в роль.

“Очень странные дела” (2016 - настоящее время)

Один из самых обсуждаемых современных сериалов, который показывает действительно хорошие рейтинги. Действие сюжета происходит в Америке 80-х в вымышленном городе Хоукинс. Все начинается с пропажи одного из ребенка, который был в компании других мальчишек. Это событие становится проводником в потусторонний мир, и здесь подростковые проблемы отлично соседствуют с ужасными монстрами из других вселенных. Помимо сюжета и красивой картинки сериал хорош своими мыслями о любви, дружбе и семье.

“Корона” (2016 - настоящее время)