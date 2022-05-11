Каскадерша подала в суд на создателей "Игры престолов"

Каскадерша Кейси Майклс, которая сыграла одного из "белых ходоков" в "Игре престолов", подала в суд на создателей сериала из-за сломанной ноги. Об этом сообщает ScreenRant.

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

На съемках в феврале 2018 года девушка, по ее словам, вывихнула и сломала левую ногу. Ей пришлось перенести несколько операций, а затем проходить длительную физиотерапию и лечение от депрессии.

Иск на британскую студию Fire & Blood Productions, которой владеет HBO, был подан в январе 2021 года. Майклс уверяла, что потеряла работоспособность, поэтому требует возместить ей ущерб в размере пяти миллионов долларов.

Также сообщается, что во время съемок третьей серии восьмого сезона в одном из боевых эпизодов Майклс в группе других "ходоков" падала с крыши в картонные коробки. Когда пришла ее очередь, то коробки уже были деформированы и не защитили ее от травм. В студии же утверждают, что Майклс были нарушены правила выполнения трюка.