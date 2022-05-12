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3 часа назад

Про медсестер и врачей: лучшие сериалы о тех, кто спасает жизни

Мира Маркина

Гениальный доктор разгадывает медицинские тайны, талантливый врач с аутизмом пытается найти общий язык с людьми: «Рамблер» собрал лучшие сериалы о тех, кто ночью и днем борется за жизни своих пациентов.

Про медсестер и врачей: лучшие сериалы о тех, кто спасает жизни
Фото: Кадр из сериала "Доктор Хаус"Кадр из сериала "Доктор Хаус"

«Клиника» (2001 – 2010)

Главный медицинский ситком нулевых, рассказывающий о Джоне Дориане, который приходит работать интерном в клинику вместе со своим лучшим другом Крисом Терком. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы...

Кадр из сериала "Клиника"

«Доктор Хаус» (2004 – 2012)

Выдающийся медицинский детектив о гениальном докторе Грегори Хаусе, возглавляющем команду талантливых врачей в больнице. Он любит разгадывать медицинские загадки, чтобы спасти кому-то жизнь, правда, порой его поведение можно назвать почти бесчеловечным, что не помешало снискать ему глубокое уважение.

Кадр из сериала "Доктор Хаус"

«Анатомия страсти» (2005 – …)

Популярнейшая драма о профессиональной и личной жизни медиков, рассказанная от лица начинающего хирурга Мередит Грей. Она, как и ее коллеги, работают в городской больнице Сиэтла: оперируют, влюбляются, заводят истории болезни и служебные романы, хранят свои тайны и борются с осложнениями у пациентов.

Кадр из сериала «Анатомия страсти»

«Больница Никербокер» (2014 – 2015)

Стильная медицинская драма Стивена Содерберга о работе нью-йоркского госпиталя в начале XX века. Там применяют передовые методы и стараются помочь всем пациентам в отсутствие на тот момент антибиотиков и современных технологий.

Кадр из сериала "Больница Никербокер"

«Хороший доктор» (2017 – …)

История молодого и талантливого врача с аутизмом и уникальными способностями – невероятной памятью и фантастической чувствительностью к проблемам внутри человеческого организма. Его ждет карьера блестящего хирурга, но вот получится ли найти общий язык с людьми? Главную роль в проекте исполнил Фредди Хаймор.

Кадр из сериала "Хороший доктор"
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