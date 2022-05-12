Про медсестер и врачей: лучшие сериалы о тех, кто спасает жизни

Гениальный доктор разгадывает медицинские тайны, талантливый врач с аутизмом пытается найти общий язык с людьми: «Рамблер» собрал лучшие сериалы о тех, кто ночью и днем борется за жизни своих пациентов.
Главный медицинский ситком нулевых, рассказывающий о Джоне Дориане, который приходит работать интерном в клинику вместе со своим лучшим другом Крисом Терком. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы...
Выдающийся медицинский детектив о гениальном докторе Грегори Хаусе, возглавляющем команду талантливых врачей в больнице. Он любит разгадывать медицинские загадки, чтобы спасти кому-то жизнь, правда, порой его поведение можно назвать почти бесчеловечным, что не помешало снискать ему глубокое уважение.
Популярнейшая драма о профессиональной и личной жизни медиков, рассказанная от лица начинающего хирурга Мередит Грей. Она, как и ее коллеги, работают в городской больнице Сиэтла: оперируют, влюбляются, заводят истории болезни и служебные романы, хранят свои тайны и борются с осложнениями у пациентов.
Стильная медицинская драма Стивена Содерберга о работе нью-йоркского госпиталя в начале XX века. Там применяют передовые методы и стараются помочь всем пациентам в отсутствие на тот момент антибиотиков и современных технологий.
История молодого и талантливого врача с аутизмом и уникальными способностями – невероятной памятью и фантастической чувствительностью к проблемам внутри человеческого организма. Его ждет карьера блестящего хирурга, но вот получится ли найти общий язык с людьми? Главную роль в проекте исполнил Фредди Хаймор.