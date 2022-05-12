Какие актрисы появятся в новом сезоне «Эпидемии»

Новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и бензин. Посреди вирусного постапокалипсиса люди бегут из столицы в леса Карелии. Сериал «Эпидемия», снятый по дебютному роману российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывает как на фоне всеобщей глобальной эпидемии, совершенно не похожие и враждующие люди пытаются выжить, и добраться до места, которое может стать для них спасением.
Когда город поражает неизвестный вирус, столицу закрывают на карантин. Спасаясь от эпидемии, Сергей (Кирилл Кяро) вместе со своей новой возлюбленной (Виктория Исакова), ее сыном-аутистом, родным сыном, бывшей женой (Марьяна Спивак), так и не сумевшей его простить, отцом (Юрий Кузнецов) и примкнувшими к ним соседями (Александр Робак и Наталья Земцова) отправляются в Карелию. В пути им предстоит не только столкнуться с различными опасностями, но и преодолеть семейные неурядицы, научиться не только выживать, но и прощать…
Оригинальный проект PREMIER, ставший мировым событием, в апреле вернулся со вторым сезоном, а уже 16 мая сериал выйдет в телеэфир ТНТ. Смотрите все серии «Эпидемии» с понедельника по четверг в 21.00.