Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
9 минут назад

Виктория Исхакова, Анна Михалкова и Виктория Агалакова появятся в новом сезоне фантастического триллера «Эпидемии»

Eva.ru

Новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и бензин. Посреди вирусного постапокалипсиса люди бегут из столицы в леса Карелии. Сериал «Эпидемия», снятый по дебютному роману российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывает как на фоне всеобщей глобальной эпидемии, совершенно не похожие и враждующие люди пытаются выжить, и добраться до места, которое может стать для них спасением.

Какие актрисы появятся в новом сезоне «Эпидемии»
Фото: Eva.ruEva.ru

Когда город поражает неизвестный вирус, столицу закрывают на карантин. Спасаясь от эпидемии, Сергей (Кирилл Кяро) вместе со своей новой возлюбленной (Виктория Исакова), ее сыном-аутистом, родным сыном, бывшей женой (Марьяна Спивак), так и не сумевшей его простить, отцом (Юрий Кузнецов) и примкнувшими к ним соседями (Александр Робак и Наталья Земцова) отправляются в Карелию. В пути им предстоит не только столкнуться с различными опасностями, но и преодолеть семейные неурядицы, научиться не только выживать, но и прощать…

Оригинальный проект PREMIER, ставший мировым событием, в апреле вернулся со вторым сезоном, а уже 16 мая сериал выйдет в телеэфир ТНТ. Смотрите все серии «Эпидемии» с понедельника по четверг в 21.00.

Сериалы,Эпидемия,Марьяна Спивак,Кирилл Кяро,Виктория Агалакова,Наталья Земцова,Александр Робак,Анна Михалкова,Виктория Исакова,Юрий Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители