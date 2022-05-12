Какие актрисы появятся в новом сезоне «Эпидемии»

Новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и бензин. Посреди вирусного постапокалипсиса люди бегут из столицы в леса Карелии. Сериал «Эпидемия», снятый по дебютному роману российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывает как на фоне всеобщей глобальной эпидемии, совершенно не похожие и враждующие люди пытаются выжить, и добраться до места, которое может стать для них спасением.

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Когда город поражает неизвестный вирус, столицу закрывают на карантин. Спасаясь от эпидемии, Сергей (Кирилл Кяро) вместе со своей новой возлюбленной (Виктория Исакова), ее сыном-аутистом, родным сыном, бывшей женой (Марьяна Спивак), так и не сумевшей его простить, отцом (Юрий Кузнецов) и примкнувшими к ним соседями (Александр Робак и Наталья Земцова) отправляются в Карелию. В пути им предстоит не только столкнуться с различными опасностями, но и преодолеть семейные неурядицы, научиться не только выживать, но и прощать…