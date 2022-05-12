Автор "Теории большого взрыва" впервые за 30 лет закрыл сериал

По сюжету, главный герой Райли возвращается домой после службы в морской пехоте, привыкает к гражданской жизни и дружит с Авальмиром (Алом), который жил в Афганистане и работал переводчиком, а теперь начинает новую жизнь в США. Первый сезон зрители критиковали за стереотипных персонажей.