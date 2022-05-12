Автор "Теории большого взрыва" впервые за 30 лет закрыл сериал

Сериал известного продюсера, шоураннера Чака Лорри "Соединенные Штаты Ала" закрыли на CBS после второго сезона, сообщает Deadline.
По сюжету, главный герой Райли возвращается домой после службы в морской пехоте, привыкает к гражданской жизни и дружит с Авальмиром (Алом), который жил в Афганистане и работал переводчиком, а теперь начинает новую жизнь в США. Первый сезон зрители критиковали за стереотипных персонажей.
Это первый за 30 лет сериал Чака Лорри, продержавшийся всего два сезона. Лорри — создатель таких ситкомов, как "Грейс в огне", "Сибилл", "Дарма и Грег", "Два с половиной человека", "Теория Большого взрыва" и "Мамочка" Ранее сообщалось, что канал The CW решил закрыть "Бэтвумен" и "Легенды завтрашнего дня".