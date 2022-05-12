Режиссер «Малыша на драйве» может снять эпизод нового «Доктора Кто»

Эдгар Райт, постановщик фильмов «Малыш на драйве», «Типа крутые легавые» и «Скотт Пилигрим против всех», опубликовал два загадочных изображения в своих социальных сетях. Первое напоминает внешний вид ТАРДИС — машину времени из сериала «Доктор Кто». Второе изображение как будто бы отсылает на ТАРДИС изнутри — примерно такие же гексы зрители не раз видели в некоторых сериях шоу.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Фанаты «Доктора Кто» тут же предположили, что своими постами Райт намекает на то, что он поставит как минимум один эпизод в сериале. Косвенно это подтвердил шоураннер Расселл Т. Дэвис, который «лайкнул» первое изображение. С нетерпением будем ждать официальной информации от BBC.