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1 час назад

Режиссёр «Малыша на драйве» Эдгар Райт может снять эпизод нового сезона «Доктора Кто»

Чемпионат.com

Эдгар Райт, постановщик фильмов «Малыш на драйве», «Типа крутые легавые» и «Скотт Пилигрим против всех», опубликовал два загадочных изображения в своих социальных сетях. Первое напоминает внешний вид ТАРДИС — машину времени из сериала «Доктор Кто». Второе изображение как будто бы отсылает на ТАРДИС изнутри — примерно такие же гексы зрители не раз видели в некоторых сериях шоу.

Режиссер «Малыша на драйве» может снять эпизод нового «Доктора Кто»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фанаты «Доктора Кто» тут же предположили, что своими постами Райт намекает на то, что он поставит как минимум один эпизод в сериале. Косвенно это подтвердил шоураннер Расселл Т. Дэвис, который «лайкнул» первое изображение. С нетерпением будем ждать официальной информации от BBC.

Ранее стало известно, что новым Доктором в сериале станет звезда « Сексуального просвещения» Шути Гатва. Актёр заявил, что приложит все усилия для того, чтобы справиться с очень ответственной ролью.

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