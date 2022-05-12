Вышел трейлер "Amore More" о свободных отношениях

Kion представил трейлер будущего сериала "Amore More", в котором впервые затрагивается тема полиаморных отношений. Режиссером и сценаристом выступила Яна Гладких, которая также исполнила одну из главных ролей.
В центре истории — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. В то время как чувства семейной пары Сергея и Елены рушатся на фоне пандемии, полиамор Георгий весело проводит время в собственном баре AMORE MORE и встречается с новой возлюбленной Алисой, которую не устраивает статус их отношений. Однако все меняется, когда Алиса сама начинает перенимать образ жизни своего партнера.
"Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное – прожить чужую жизнь, идти по проторенной кем-то до тебя дороге не задумываясь, а что же нужно именно тебе",
— объяснила режиссер задумку сериала.
Главные роли исполнили Яна Гладких, Андрей Бурковский, Александра Урсуляк, Юрий Чурсин. Проект выходит с возрастным ограничением 18+. Премьера драмеди "Amore More" состоится 20 мая в онлайн-кинотеатре Kion.