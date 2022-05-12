Вышел трейлер "Amore More" о свободных отношениях

В центре истории — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. В то время как чувства семейной пары Сергея и Елены рушатся на фоне пандемии, полиамор Георгий весело проводит время в собственном баре AMORE MORE и встречается с новой возлюбленной Алисой, которую не устраивает статус их отношений. Однако все меняется, когда Алиса сама начинает перенимать образ жизни своего партнера.