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1 час назад

Вышел трейлер сериала "Amore More" о свободных отношениях

Газета.Ru

Kion представил трейлер будущего сериала "Amore More", в котором впервые затрагивается тема полиаморных отношений. Режиссером и сценаристом выступила Яна Гладких, которая также исполнила одну из главных ролей.

Вышел трейлер "Amore More" о свободных отношениях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре истории — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. В то время как чувства семейной пары Сергея и Елены рушатся на фоне пандемии, полиамор Георгий весело проводит время в собственном баре AMORE MORE и встречается с новой возлюбленной Алисой, которую не устраивает статус их отношений. Однако все меняется, когда Алиса сама начинает перенимать образ жизни своего партнера.

"Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное – прожить чужую жизнь, идти по проторенной кем-то до тебя дороге не задумываясь, а что же нужно именно тебе",

— объяснила режиссер задумку сериала.

Главные роли исполнили Яна Гладких, Андрей Бурковский, Александра Урсуляк, Юрий Чурсин. Проект выходит с возрастным ограничением 18+. Премьера драмеди "Amore More" состоится 20 мая в онлайн-кинотеатре Kion.

Сериалы,Яна Гладких,Юрий Чурсин,Александра Урсуляк,Андрей Бурковский,
18+
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