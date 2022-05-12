Российский сериал "Люся" получил поощрительный приз

Сериал был представлен в международной программе вместе с фильмами, которые "исследуют состояние человека и фокусируются на проблемах, с которыми мы все сталкиваемся ежедневно". Ранее награду этого фестиваля получал сериал Happy End.

Герой Козловского — программист Сеня, который пытается быть хорошим мужем и отцом, однако теряет понимание в семье. Умная колонка становится для него отдушиной, с ней он делится своими проблемами, переживаниями и размышлениями. С течением времени Сеня под влиянием гаджета меняет социальный статус и окружение, однако вдруг осознает, что потерял что-то важное.