Российский сериал "Люся" получил поощрительный приз

Российский драмеди-сериал "Люся" с Данилой Козловским и Кристиной Асмус получил специальный поощрительный приз жюри японского кинофестиваля Tokyo International ShortFilm Festival, сообщает пресс-служба онлайн-платформы Premier.
Сериал был представлен в международной программе вместе с фильмами, которые "исследуют состояние человека и фокусируются на проблемах, с которыми мы все сталкиваемся ежедневно". Ранее награду этого фестиваля получал сериал Happy End.
Герой Козловского — программист Сеня, который пытается быть хорошим мужем и отцом, однако теряет понимание в семье. Умная колонка становится для него отдушиной, с ней он делится своими проблемами, переживаниями и размышлениями. С течением времени Сеня под влиянием гаджета меняет социальный статус и окружение, однако вдруг осознает, что потерял что-то важное.
Новый восьмисерийный проект "Люся" выйдет в онлайн-кинотеатре Premier летом 2022 года. Автор сценария и креативный продюсер сериала - Петр Внуков ("Звоните ДиКаприо", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Сладкая жизнь"), режиссер — Иван И. Твердовский ("Зоология", "Класс коррекции" и др.). В сериале также снялись Дарья Савельева, Иван Макаревич, Максим Виторган, Григорий Верник, Ян Цапник, Анна Слю и другие.