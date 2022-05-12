Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Российский сериал "Люся" получил поощрительный приз Tokyo International ShortFilm Festival

Газета.Ru

Российский драмеди-сериал "Люся" с Данилой Козловским и Кристиной Асмус получил специальный поощрительный приз жюри японского кинофестиваля Tokyo International ShortFilm Festival, сообщает пресс-служба онлайн-платформы Premier.

Российский сериал "Люся" получил поощрительный приз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сериал был представлен в международной программе вместе с фильмами, которые "исследуют состояние человека и фокусируются на проблемах, с которыми мы все сталкиваемся ежедневно". Ранее награду этого фестиваля получал сериал Happy End.

Герой Козловского — программист Сеня, который пытается быть хорошим мужем и отцом, однако теряет понимание в семье. Умная колонка становится для него отдушиной, с ней он делится своими проблемами, переживаниями и размышлениями. С течением времени Сеня под влиянием гаджета меняет социальный статус и окружение, однако вдруг осознает, что потерял что-то важное.

Новый восьмисерийный проект "Люся" выйдет в онлайн-кинотеатре Premier летом 2022 года. Автор сценария и креативный продюсер сериала - Петр Внуков ("Звоните ДиКаприо", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Сладкая жизнь"), режиссер — Иван И. Твердовский ("Зоология", "Класс коррекции" и др.). В сериале также снялись Дарья Савельева, Иван Макаревич, Максим Виторган, Григорий Верник, Ян Цапник, Анна Слю и другие.

Сериалы,Зоология,Сладкая жизнь,Люси,Класс коррекции,Петр Внуков,Анна Слю,Дарья Савельева,Григорий Верник,Ян Цапник,Кристина Асмус,Иван Макаревич,Максим Виторган,Данила Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители