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1 час назад

5 лучших российских сериалов последнего десятилетия

Мира Маркина

Мажора отправляют работать в отделение полиции, гениальный следователь берет под свое крыло выпускницу юридического факультета: «Рамблер» собрал лучшие российские сериалы последних лет, которые точно стоит посмотреть.

5 лучших российских сериалов последнего десятилетия
Фото: Кадр из фильма "Мажор"Кадр из фильма "Мажор"

«Мажор» (2014 — 2018)

Видео дня

Детективный сериал, по сюжету которого обеспеченный отец отправляет сына по имени Игорь Соколовский работать в отделение полиции, где он встречает свою любовь и решает найти убийцу матери. Главную роль в проекте исполнил Павел Прилучный. Права на показ сериала приобрел Netflix!

Кадр из фильма "Мажор"

«Екатерина» (2014)

Историческая драма о жизни великой российской императрицы Екатерины II. Ей придется избавить от власти людей, которые пытаются уничтожить ее. Она начинает борьбу за трон. Но будет ли она счастлива? Проект высоко оценили критики и зрители, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ»!

Кадр из сериала "Екатерина"

«Метод» (2015 – 2021)

Константин Хабенский и Паулина Андреева в криминальном триллере о следователе Родионе Меглине, который привык раскрывать самые сложные убийства в одиночку и у которого неожиданно появляется стажер – выпускница юридического по имени Есеня. У девушки есть личные мотивы для работы с прославленным специалистом — ее мать убили, а отец скрывает важные детали произошедшего. «Метод», кстати, номинировали на премию «Золотой орел», а еще проект купил Netflix!

Кадр из сериала "Метод"

«Триггер» (2018 — …)

Напряженная драма с Максимом Матвеевым, которая рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который является сторонником шоковой терапии в лечении больных. Он постоянно провоцирует клиентов: оскорбляет их, смеется над ними, намеренно выталкивает из зоны комфорта. Практика специалиста процветает, пока один из пациентов не кончает жизнь самоубийством.

Кадр из сериала "Триггер"

«Игра на выживание» (2020)

Приключенческий триллер об участниках реалити-шоу с главным призом в миллион евро, которые застревают в дикой сибирской тайге. Внезапно ТВ-проект превращается в смертельно опасную игру, где главным призом становится жизнь. В главных ролях: Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник и другие.

Кадр из сериала "Игра на выживание"
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