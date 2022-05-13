5 лучших российских сериалов последнего десятилетия

Мажора отправляют работать в отделение полиции, гениальный следователь берет под свое крыло выпускницу юридического факультета: «Рамблер» собрал лучшие российские сериалы последних лет, которые точно стоит посмотреть.

Фото: Кадр из фильма "Мажор" Кадр из фильма "Мажор"

«Мажор» (2014 — 2018)

Видео дня

Детективный сериал, по сюжету которого обеспеченный отец отправляет сына по имени Игорь Соколовский работать в отделение полиции, где он встречает свою любовь и решает найти убийцу матери. Главную роль в проекте исполнил Павел Прилучный. Права на показ сериала приобрел Netflix!

Кадр из фильма "Мажор"

«Екатерина» (2014)

Историческая драма о жизни великой российской императрицы Екатерины II. Ей придется избавить от власти людей, которые пытаются уничтожить ее. Она начинает борьбу за трон. Но будет ли она счастлива? Проект высоко оценили критики и зрители, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ»!

Кадр из сериала "Екатерина"

«Метод» (2015 – 2021)

Константин Хабенский и Паулина Андреева в криминальном триллере о следователе Родионе Меглине, который привык раскрывать самые сложные убийства в одиночку и у которого неожиданно появляется стажер – выпускница юридического по имени Есеня. У девушки есть личные мотивы для работы с прославленным специалистом — ее мать убили, а отец скрывает важные детали произошедшего. «Метод», кстати, номинировали на премию «Золотой орел», а еще проект купил Netflix!

Кадр из сериала "Метод"

«Триггер» (2018 — …)

Напряженная драма с Максимом Матвеевым, которая рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который является сторонником шоковой терапии в лечении больных. Он постоянно провоцирует клиентов: оскорбляет их, смеется над ними, намеренно выталкивает из зоны комфорта. Практика специалиста процветает, пока один из пациентов не кончает жизнь самоубийством.

Кадр из сериала "Триггер"

«Игра на выживание» (2020)