Начались съемки сериала "Вика-Ураган"

"Жизнь главной героини (в исполнении Аглаи Тарасовой - "Газета.Ru") в одночасье изменилась: случайно выбив пьяному хулигану глаз, Вика попала в женскую колонию, а когда вернулась обнаружила, что мир вокруг нее стал совсем другим",