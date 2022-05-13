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37 минут назад

Начались съемки сериала "Вика-Ураган"

Газета.Ru

В начале мая 2022 года стартовали съемки комедийного сериала с элементами драмы под рабочим названием "Вика-Ураган". Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ и компании Good Story Media.

Начались съемки сериала "Вика-Ураган"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Жизнь главной героини (в исполнении Аглаи Тарасовой - "Газета.Ru") в одночасье изменилась: случайно выбив пьяному хулигану глаз, Вика попала в женскую колонию, а когда вернулась обнаружила, что мир вокруг нее стал совсем другим",

- говорится о деталях сюжета в пресс-релизе.

Создатели сериала отмечают, что в нем прежде всего затрагивается тема судьбы "ненужных" и брошенных людях, которым некому помочь.

"В нашем сценарии заложены очень важные на сегодня темы - от судеб женщин, попавших в места лишения свободы, которым крайне сложно приходится после освобождения до отношения общества к детям с особенностями развития",

- заявил сценарист Илья Петрухин.

В сериале Петрухин также выступил как креативный продюсер вместе с Олегом Гольдфайном. В актерский каст вошли: Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Евгения Калинец, Иван Добронравов, Настасья Самбурская и другие.

Точная дата премьеры неизвестна. Однако отмечается, что выход сериала запланирован на 2023 год на телеканале ТНТ.

Сериалы,Евгения Калинец,Антон Филипенко,Иван Добронравов,Аглая Тарасова,Николай Фоменко,Ирина Розанова,Настасья Самбурская,
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