Начались съемки сериала "Вика-Ураган"

В начале мая 2022 года стартовали съемки комедийного сериала с элементами драмы под рабочим названием "Вика-Ураган". Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ и компании Good Story Media.
"Жизнь главной героини (в исполнении Аглаи Тарасовой - "Газета.Ru") в одночасье изменилась: случайно выбив пьяному хулигану глаз, Вика попала в женскую колонию, а когда вернулась обнаружила, что мир вокруг нее стал совсем другим",
- говорится о деталях сюжета в пресс-релизе.
Создатели сериала отмечают, что в нем прежде всего затрагивается тема судьбы "ненужных" и брошенных людях, которым некому помочь.
"В нашем сценарии заложены очень важные на сегодня темы - от судеб женщин, попавших в места лишения свободы, которым крайне сложно приходится после освобождения до отношения общества к детям с особенностями развития",
- заявил сценарист Илья Петрухин.
В сериале Петрухин также выступил как креативный продюсер вместе с Олегом Гольдфайном. В актерский каст вошли: Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Евгения Калинец, Иван Добронравов, Настасья Самбурская и другие.
Точная дата премьеры неизвестна. Однако отмечается, что выход сериала запланирован на 2023 год на телеканале ТНТ.