Съемки второго сезона «Локи» стартуют этим летом

В интервью Entertainment Tonight Том Хиддлстон заявил, что съёмки второго сезона сериала «Локи» стартуют уже совсем скоро. А если точнее, то летом 2022 года.

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Мы начинаем очень скоро. Почти сразу, как я выйду из этой комнаты. Не прямо сразу, но съёмки уже не за горами. Мы начнём летом.

Шоураннер, а также сценарист второго «Доктора Стрэнджа» Майкл Уолдрон подтвердил слова актёра. Он отметил, что второй сезон будет посвящён последствиям первого сезона и ещё глубже раскроет главного героя. События сиквела «Доктора Стрэнджа» также повлияют на будущее шоу.