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34 минуты назад

Съемки второго сезона «Локи» стартуют этим летом

Чемпионат.com

В интервью Entertainment Tonight Том Хиддлстон заявил, что съёмки второго сезона сериала «Локи» стартуют уже совсем скоро. А если точнее, то летом 2022 года.

Съемки второго сезона «Локи» стартуют этим летом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы начинаем очень скоро. Почти сразу, как я выйду из этой комнаты. Не прямо сразу, но съёмки уже не за горами. Мы начнём летом.

Шоураннер, а также сценарист второго «Доктора Стрэнджа» Майкл Уолдрон подтвердил слова актёра. Он отметил, что второй сезон будет посвящён последствиям первого сезона и ещё глубже раскроет главного героя. События сиквела «Доктора Стрэнджа» также повлияют на будущее шоу.

Помимо Хиддлстона к своим ролям вернутся Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер) и Оуэн Уилсон (Мобиус). У второго сезона пока нет даты премьеры, однако он вряд ли выйдет в 2022 году.

Сериалы,Лок,Доктор Стрэндж,Оуэн Уилсон,Том Хиддлстон,
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