Наследники Фриды Кало одобрили съемки сериала о художнице

Студия BTF Media снимет сериал о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало, сообщает Variety. Наследники Фриды Кало одобрили съемки.
По словам внучатой племянницы художницы Мары Ромео Кало, сериал покажет ее родственницу такой, какой ее еще не видели.
"Цель - показать ее с уникальной перспективы, такой, какой ее знала семья, какой действительно была ее жизнь",
- говорит наследница.
"Сериал покажет Фриду женщиной, чье творчество символизирует обретение силы, надежды и власти, и позволит ее семье поделиться тем, что она оставила себя, как вдохновляет людей по всему миру",
- продолжает Альфонсо Дюран, генеральный директор фонда наследия Фриды Кало.
Каждый из эпизодов сериала будет сконцентрирован на малоизвестных событиях из жизни Кало.
Один из самых известных художественных фильмов о Фриде Кало - "Фрида" Джули Тейнор (2002), получившая премии "Оскар" в номинациях "Лучшая музыка к фильму" и "Лучший грим".