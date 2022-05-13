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1 час назад

Наследники Фриды Кало одобрили съемки сериала о художнице

Газета.Ru

Студия BTF Media снимет сериал о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало, сообщает Variety. Наследники Фриды Кало одобрили съемки.

Наследники Фриды Кало одобрили съемки сериала о художнице
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам внучатой племянницы художницы Мары Ромео Кало, сериал покажет ее родственницу такой, какой ее еще не видели.

"Цель - показать ее с уникальной перспективы, такой, какой ее знала семья, какой действительно была ее жизнь",

- говорит наследница.

"Сериал покажет Фриду женщиной, чье творчество символизирует обретение силы, надежды и власти, и позволит ее семье поделиться тем, что она оставила себя, как вдохновляет людей по всему миру",

- продолжает Альфонсо Дюран, генеральный директор фонда наследия Фриды Кало.

Каждый из эпизодов сериала будет сконцентрирован на малоизвестных событиях из жизни Кало.

Один из самых известных художественных фильмов о Фриде Кало - "Фрида" Джули Тейнор (2002), получившая премии "Оскар" в номинациях "Лучшая музыка к фильму" и "Лучший грим".

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