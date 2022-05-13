О жизни художницы Фриды Кало снимут сериал

Студия BTF Media снимет сериал о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало, сообщает Variety. Родственники Кало одобрили съемки.

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Внучатая племянница художницы Мара Ромео Кало отметила, что сериал покажет ее родственницу такой, какой ее еще не видели.

"Цель – показать ее с уникальной перспективы, такой, какой ее знала семья, какой действительно была ее жизнь",

– подчеркнула она.

Каждый из эпизодов сериала будет сконцентрирован на малоизвестных событиях из жизни Кало. В прошлом году автопортрет Фриды Кало "Диего и я" продали на аукционе Sotheby's за 35 миллионов долларов. Эта сумма является рекордной для работ латиноамериканских художников. Первоначально полотно оценили в 30 миллионов долларов.