Названа возможная дата выхода приквела сериала «Ведьмак»

Картину «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin) от стримнгового сервиса Netflix могут выпустить в период с 24 по 26 декабря. Об этом пишет портал Redanian Intelligence, ссылаясь на собственные источники.
Действие в сериале будет разворачиваться за 1200 лет до событий «Ведьмака» (The Witcher). Сюжет будет рассказывать о катаклизме сопряжения сфер, после которого люди и монстры оказались в мире эльфов, что привело к созданию ведьмаков.
В актёрском касте значатся Лоуренс ОʼФуорейн («Викинги», «Игра престолов»), София Браун («Марчелла»), а также Мишель Йео («Всё, везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон») и другие актеры.
В общей сложности запланировано к выпуску шесть эпизодов. Шоураннером проекта является сценарист одного из эпизодов «Ведьмака» Деклан де Барра.