Названа возможная дата выхода приквела сериала «Ведьмак»

Картину «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin) от стримнгового сервиса Netflix могут выпустить в период с 24 по 26 декабря. Об этом пишет портал Redanian Intelligence, ссылаясь на собственные источники.

Действие в сериале будет разворачиваться за 1200 лет до событий «Ведьмака» (The Witcher). Сюжет будет рассказывать о катаклизме сопряжения сфер, после которого люди и монстры оказались в мире эльфов, что привело к созданию ведьмаков.