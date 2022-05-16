СМИ: «Дом дракона» уже продлили на второй сезон

Издание Redanian Intelligence заявляет, что кинокомпания HBO уже продлила на второй сезон сериал «Дом дракона» — приквел «Игры престолов». В данный момент авторы уже начали писать сценарий, а официально о продолжении объявят либо ближе к премьере шоу, либо уже после его старта.