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1 час назад

Россиянам впервые покажут придуманный нейросетью сериал

Даша Краснова

На платформе «VK Видео» состоится премьерный показ первого российского сериала «Сидоровы». Сценарий сериала придумала и написала нейросеть. Об этом сообщает «Лента.ру».

Россиянам впервые покажут придуманный нейросетью сериал
Фото: постер сериалапостер сериала

Известно, что над проектом инновационного ситкома работает телеканал СТС совместно со студентами направления «Программирование» образовательной платформы Skillbox.

Картина расскажет историю типичной семьи, члены которой внезапно осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Они не покидают квартиру, слышат закадровый смех и попадают в забавные ситуации. В конце концов, осознав, что они персонажи ситкома, Сидоровы стремятся из него выбраться.

За разработку нейросети A.I. TV Script Generator в рамках дипломного проекта отвечали студенты направления Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него популярные сериалы СТС, в том числе «Родком», «Ворониных», «Дылд», «Восьмидесятые» и «Жену олигарха» — всего 355 892 слова, 88 эпизодов и семь телешоу.

Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария. Нейросеть научилась самостоятельно генерировать его основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. На финальной стадии полученный контент попал к редактору, который может внести правки.

«Мы решили подарить нашей аудитории новый зрительский опыт и лучше понять, как инновации могут помочь в решении творческих задач», — рассказал руководитель диджитал-направления СТС Роман Брызгалов

Пилотная серия выйдет эксклюзивно на платформе «VK Видео».

До этого мы рассказывали про детективные сериалы, после которых захочется стать сыщиком.

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