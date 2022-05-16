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3 часа назад

На Netflix выйдет шестой сезон «Черного зеркала»

Lenta.ruиещё 3

Стриминговый сервис Netflix выпустит шестой сезон британского сериала «Черное зеркало» (Black Mirror). Об этом сообщает Variety.

На Netflix выйдет шестой сезон «Черного зеркала»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В настоящее время создатели шоу занимаются кастингом. Пока неизвестно, когда именно новые эпизоды появятся на платформе, однако их будет больше, чем в пятом сезоне, премьера которого состоялась в 2019 году. Тогда зрителям представили всего три серии.

Источник, близкий к производству, рассказал, что последний сезон будет более кинематографичным, а каждая его часть будет рассматриваться как отдельный фильм. В предыдущем сезоне длина эпизодов превышала 60 минут.

«Черное зеркало» рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий. Первая серия сериала вышла 4 декабря 2011 года.

Сериалы,Netflix,
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