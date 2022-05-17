Русский «Клон»: за что мы любили сериал «Кармелита»

Поклонники «мыльных опер» обожали засматриваться заграничными хитами. Однако и отечественные режиссеры в начале нулевых выдавали ленты ничуть не хуже. Одной из них была «Кармелита».

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Сериалы «Дикий ангел», «Секрет Тропинки» и многие другие подобные проекты действительно в свое время взорвали отечественное телевидение. Во времена, когда в интернете было трудно смотреть многосерийные ленты, миллионы российских зрителей спешили к экранам своих телевизоров, чтобы не пропустить очередной эпизод любимого проекта.

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Наверное, одним из самых популярных заграничных хитов, относящихся к «мыльным операм», у нас в России стал «Клон». Закрученная история марокканки Жади Рашид и бразильца Лукаса Ферраса мало кого оставляла равнодушным. В ней было все, что нужно: страстная главная героиня, непривычный восточный антураж, любовный треугольник. Даже те фанаты «Клона», которые не раз смотрели сериал, продолжают к нему возвращаться. А ведь в прошлом году проекту исполнилось уже целых 20 лет!

Между тем у нас в России в 2005-м вышел сериал, который во многом повторяет сюжет бразильского хита. «Кармелита» повествует об обворожительной цыганке, которая не желает следовать устоям своего народа и влюбляется в русского парня. Чем не Жади, которая после проведенного в Бразилии детства возвращается в родной Марокко и всю дорогу противоречит прописанным в Коране правилам?

Но на этом схожесть главных героинь не заканчивается. Любовный треугольник в «Кармелите» ничем не уступает перипетиям Жади, Саида и Лукаса. Макс Орлов, местный Феррас, тоже был готов украсть свою возлюбленную, которой вот-вот предстояло выйти замуж за цыгана Миро. Однако судьба у героя в «Кармелите» печальная.

Отдельно стоит отметить жениха главной героини, сыгранного актером Александром Суворовым. Примечательно, что многие зрители, как и в случае с Саидом из «Клона», были на стороне Миро. Некоторые до сих пор недоумевают, почему Кармелита вообще противилась браку с красивым и благородным цыганом, который, как и Рашид, не верил в ветреность своей невесты, сбежавшей из табора перед замужеством.

«Что она себе такого позволила? Это Люцита так говорит, а что она видела? Что Кармелита садилась в какую-то машину. Это еще ничего не доказывает!»