Умерла звезда сериала «Как вращается мир»

На 38-м году жизни скончалась звезда сериалов «Как вращается мир» и «Одна жизнь, чтобы жить», американская актриса Марни Шуленбург. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Причиной смерти стала четвертая стадия рака груди, который артистке диагностировали в декабре 2019 года, через 5 месяцев после того, как она родила дочь.

Долгое время Шуленбург проходила лечение в одной из клиник США, однако 8 мая, в День матери, звезду отправили домой, чтобы она могла провести последние дни в кругу семьи, мужа, актера Зака Робидаса, и двухлетней дочери Коды.

Тогда артистка сообщила, что счастлива проводить время с ребенком и близкими: «Я знаю, что я здесь ради Коды, — это лучший подарок, который я могу ей сделать. Но сейчас, мне кажется, я смирилась с тем, что она получает полуживую версию меня. Моя мама отдавала моему воспитанию и взрослению 100% себя, или, по крайней мере, мне так казалось. Я хочу дать Коде то же самое, но я должна быть добра к себе и помнить, что ничто не вечно».

Известность Шуленбург принесли такие проекты, как «Как вращается мир» и «Одна жизнь, чтобы жить». В этом году зрители смогут увидеть сериал «Город на холме», в котором актриса принимала участие во время борьбы со страшным диагнозом.