Начались съемки комедии "На дне"

Стриминговый сервис Premier заявил о начале съемок нового комедийного сериала Бориса Казанцева "На дне" про экс-заключенного, который решил начать новую жизнь. Съемки проекта проходят в Нижнем Новгороде.
По сюжету, 28-летний Степа вышел из тюрьмы по УДО и мечтает работать сантехником в Москве. Получив в наследство старую квартиру бабушки в Нижнем Новгороде, он обнаруживает, что бабушка была кладмэном полицейского и задолжала силовику 2,5 млн руб. Если молодой человек не вернет долг, нечестный полицейский грозит снова отправить его в тюрьму. К тому же его новый дом хотят снести ради строительства ТЦ, и Степа становится борцом за права жильцов.
В главных ролях снялись Данил Тябин, Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев, Мария Елсукова, Ирина Носова, Александра Милешина, Василий Бабаев и другие.
"Главная мысль сериала "На дне": человеку нужен человек. Мы постарались пропитать любовью каждую деталь сериала. Это первый большой проект за долгие годы, который снимается в Нижнем Новгороде и при этом Нижегородской командой",
- рассказывает Казанцев.