Начались съемки комедии "На дне"

По сюжету, 28-летний Степа вышел из тюрьмы по УДО и мечтает работать сантехником в Москве. Получив в наследство старую квартиру бабушки в Нижнем Новгороде, он обнаруживает, что бабушка была кладмэном полицейского и задолжала силовику 2,5 млн руб. Если молодой человек не вернет долг, нечестный полицейский грозит снова отправить его в тюрьму. К тому же его новый дом хотят снести ради строительства ТЦ, и Степа становится борцом за права жильцов.