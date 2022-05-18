Интернет-сериал "Зема" покажут на телевидении

Персонаж с прозвищем Зема дебютировал в YouTube несколько лет назад - и со временем добился широкой популярности среди зрителей. Впоследствии он обзавелся собственным сериалом. По сюжету главный герой уже четыре года как находится в тюрьме, но в один из дней его выпускают по УДО.