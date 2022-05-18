Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Интернет-сериал "Зема" покажут на телевидении

Газета.Ru

Веб-сериал "Зема" стартует на телевидении - премьера драмеди состоится на ТНТ4 23 мая в 15:00 мск. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители телеканала.

Интернет-сериал "Зема" покажут на телевидении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Персонаж с прозвищем Зема дебютировал в YouTube несколько лет назад - и со временем добился широкой популярности среди зрителей. Впоследствии он обзавелся собственным сериалом. По сюжету главный герой уже четыре года как находится в тюрьме, но в один из дней его выпускают по УДО.

"За него кто-то попросил, и Зема понятия не имеет, почему, зачем, и чего теперь от него хотят. Он возвращается на район, где пытается встроиться в обычную жизнь, вернуть девушку и найти дело, которым будет зарабатывать на жизнь",

- говорится в описании проекта.

Авторами "Земы" выступили бывшие участники КВН Семен Молоканов, Мила Сайфутдинова и Антон Карпушкин. Вместе с исполнителями главных ролей на экране появляются Артем Бординов, Денис Сундуков, Николай Корчагин, Никита Кологривый и другие.

Сериалы,Николай Корчагин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители