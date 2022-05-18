Интернет-сериал "Зема" покажут на телевидении

Веб-сериал "Зема" стартует на телевидении - премьера драмеди состоится на ТНТ4 23 мая в 15:00 мск. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители телеканала.
Персонаж с прозвищем Зема дебютировал в YouTube несколько лет назад - и со временем добился широкой популярности среди зрителей. Впоследствии он обзавелся собственным сериалом. По сюжету главный герой уже четыре года как находится в тюрьме, но в один из дней его выпускают по УДО.
"За него кто-то попросил, и Зема понятия не имеет, почему, зачем, и чего теперь от него хотят. Он возвращается на район, где пытается встроиться в обычную жизнь, вернуть девушку и найти дело, которым будет зарабатывать на жизнь",
- говорится в описании проекта.
Авторами "Земы" выступили бывшие участники КВН Семен Молоканов, Мила Сайфутдинова и Антон Карпушкин. Вместе с исполнителями главных ролей на экране появляются Артем Бординов, Денис Сундуков, Николай Корчагин, Никита Кологривый и другие.