Начались съемки сериала "Бедный олигарх"

"Комедия расскажет зрителю о том, как главный герой попал, кажется, в безвыходную ситуацию. Его жизнь, мировоззрение: все изменится после того, как вместе с потерей денег уйдут родственники, друзья, партнеры. Проект говорит о том, что не в деньгах счастье, хотя и без них никуда",