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1 час назад

Начались съемки сериала о бизнесмене с заблокированными счетами "Бедный олигарх"

Газета.Ruиещё 2

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Premier начали съемки сериала "Бедный олигарх" о бизнесмене, который вынужден вести бедную жизнь после блокировки счетов, сообщает пресс-служба стриминговой платформы.

Начались съемки сериала "Бедный олигарх"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету комедии у Виктора (Владимир Сычев) есть яхта, частный самолет, недвижимость по всему миру, но однажды все его счета оказываются заблокированными, недвижимость — арестованной, а сам он не сможет выехать за границу. Камердинер Адам (Максим Лагашкин) остается единственным помощником Виктора. Для выживания ему придется превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки.

"Комедия расскажет зрителю о том, как главный герой попал, кажется, в безвыходную ситуацию. Его жизнь, мировоззрение: все изменится после того, как вместе с потерей денег уйдут родственники, друзья, партнеры. Проект говорит о том, что не в деньгах счастье, хотя и без них никуда",

— рассказывает Сычев.

Режиссером проекта стал Гайк Асатрян, среди продюсеров сериала — Сарик Андреасян. Всего в "Бедном олигархе" будет 10 серий хронометражем 20 минут.

Сериалы,Максим Лагашкин,Владимир Сычев,Сарик Андреасян,
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