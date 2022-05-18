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1 час назад

"Локи" стал самым просматриваемым сериалом Marvel на Disney+

Газета.Ruиещё 1

Глава Marvel Кевин Файги назвал самый просматриваемый сериалом студии на Disney+, сообщает Deadline.

"Локи" стал самым просматриваемым сериалом Marvel на Disney+
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Им стал "Локи" о боге обмана, который совершил преступление против времени и может быть уничтожен. По словам Файги, съемки "Локи" были "смелым шагом", который, тем не менее, окупился.

Он добавил, что это первый сериал Marvel на платформе Disney+, получивший продолжение на второй сезон. Съемки нового сезона начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в прошлом квартале Disney в очередной раз превзошла ожидания Уолл-стрит в отношении стриминга, добавив 7,9 млн подписчиков Disney+. Как говорят аналитики, компания может занять "лидирующие позиции в беспощадной гонке за лидерство в стриминге".

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