"Локи" стал самым просматриваемым сериалом Marvel на Disney+

Глава Marvel Кевин Файги назвал самый просматриваемый сериалом студии на Disney+, сообщает Deadline.
Им стал "Локи" о боге обмана, который совершил преступление против времени и может быть уничтожен. По словам Файги, съемки "Локи" были "смелым шагом", который, тем не менее, окупился.
Он добавил, что это первый сериал Marvel на платформе Disney+, получивший продолжение на второй сезон. Съемки нового сезона начнутся в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в прошлом квартале Disney в очередной раз превзошла ожидания Уолл-стрит в отношении стриминга, добавив 7,9 млн подписчиков Disney+. Как говорят аналитики, компания может занять "лидирующие позиции в беспощадной гонке за лидерство в стриминге".