"Локи" стал самым просматриваемым сериалом Marvel на Disney+

Глава Marvel Кевин Файги назвал самый просматриваемый сериалом студии на Disney+, сообщает Deadline.

Им стал "Локи" о боге обмана, который совершил преступление против времени и может быть уничтожен. По словам Файги, съемки "Локи" были "смелым шагом", который, тем не менее, окупился.

Он добавил, что это первый сериал Marvel на платформе Disney+, получивший продолжение на второй сезон. Съемки нового сезона начнутся в ближайшее время.