Вышел новый тизер 2-го сезона "Убийства в одном здании"

Шоураннером проекта выступает Джон Хоффман. Премьера продолжения состоится на стрим-сервисе Hulu.Видеосервис Hulu представил свежий тизер второго сезона сериала "Убийства в одном здании" ("Only Murders in the Building").
Сюжет повествует о троих соседях ЖК на Манхэттене, которых связывает любовь к детективным историям. Но однажды в их доме происходит убийство и герои начинают собственное расследование. Шоураннером проекта остается Джон Хоффман.
В основном актерском составе числятся Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт, а с ними играют модель Кара Делевинь и комедиантка Эми Шумер. Премьера новых серий комедийно-детективного шоу назначена на 28 июня 2022 года.