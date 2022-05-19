Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

Вышел новый тизер второго сезона "Убийства в одном здании"

Inc-News

Шоураннером проекта выступает Джон Хоффман. Премьера продолжения состоится на стрим-сервисе Hulu.Видеосервис Hulu представил свежий тизер второго сезона сериала "Убийства в одном здании" ("Only Murders in the Building").

Вышел новый тизер 2-го сезона "Убийства в одном здании"
Фото: Inc-NewsInc-News

Сюжет повествует о троих соседях ЖК на Манхэттене, которых связывает любовь к детективным историям. Но однажды в их доме происходит убийство и герои начинают собственное расследование. Шоураннером проекта остается Джон Хоффман.

В основном актерском составе числятся Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт, а с ними играют модель Кара Делевинь и комедиантка Эми Шумер. Премьера новых серий комедийно-детективного шоу назначена на 28 июня 2022 года.

Сериалы,Джон Хоффман,Стив Мартин,Эми Шумер,Кара Делевинь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители