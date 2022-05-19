Безруков показал вещь из "Бригады", которую хранит 20 лет

Сергей Безруков в своем Telegram-канале поделился видео, на котором демонстрирует, какой артефакт имеется в его доме со времен работы над популярным сериалом "Бригада", в котором он сыграл главную роль бандита Саши Белого.

Актер рассказал, что вот уже 20 лет он хранит у себя в гардеробе яркую рубашку-"гавайку", в которой был на съемках некоторых эпизодов "Бригады". В этой рубашке его герой по сюжету возвращается из Майами и в ней же его задерживают сотрудники СОБРа, прибывшие в офис авторитета.