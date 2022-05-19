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1 час назад

Безруков показал вещь из "Бригады", которую хранит 20 лет

Мира Маркина

Сергей Безруков в своем Telegram-канале поделился видео, на котором демонстрирует, какой артефакт имеется в его доме со времен работы над популярным сериалом "Бригада", в котором он сыграл главную роль бандита Саши Белого.

Безруков показал вещь из "Бригады", которую хранит 20 лет
Фото: Кадр из сериала "Бригада"Кадр из сериала "Бригада"

Актер рассказал, что вот уже 20 лет он хранит у себя в гардеробе яркую рубашку-"гавайку", в которой был на съемках некоторых эпизодов "Бригады". В этой рубашке его герой по сюжету возвращается из Майами и в ней же его задерживают сотрудники СОБРа, прибывшие в офис авторитета.

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Напомним, что сериал вышел на экраны в 2002 году и имел оглушительный успех среди телезрителей. "Бригада" - это история четырех друзей, которым удалось стать успешными и известными в криминально мире.

Ранее мы писали, почему Сергей Безруков испытывал симпатию к своему герою Саше Белому.

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